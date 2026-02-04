Apple Music Replay 2026 je venku! Kde jej najdete a co nabízí?

Pokud patříte stejně jako já mezi předplatitele služby Apple Music, měli byste od těchto dnů postupně získávat přístup ke svému playlistu Replay 2026, který shrnuje jejich nejposlouchanější skladby letošního roku. Funkce se zpřístupňuje uživatelům, kteří splní minimální požadavky Applu na aktivitu poslechu, a tradičně se objevuje na přelomu ledna a února – poté, co jsou zpracována data z prvního měsíce roku.
Stejně jako v minulých letech řadí Replay 2026 100 nejhranějších skladeb každého uživatele od první do poslední příčky. Pořadí se však neustále vyvíjí: playlist se aktualizuje každý týden podle toho, jak se v průběhu roku mění vaše poslechové návyky. Na rozdíl od klasických „ročních shrnutí“, která dorazí až v prosinci, funguje Replay jako živý a průběžně se doplňující přehled už od února.
Od prvního zpřístupnění se žebříček obnovuje každý víkend a postupně skládá kompletní obraz toho, co jste během roku poslouchali nejčastěji. V prosinci se pak Replay 2026 uzavře jako finální seznam stovky nejstreamovanějších skladeb za celý rok. Jinými slovy, do uší vám budou hrát opravdové pecky, které v předešlých měsících zněly celým světem nejčastěji, což je rozhodně příjemné.
Replay 2026 najdete přímo v aplikaci Apple Music – stačí otevřít kartu Pusťte si (ikonka domečku) a sjet dolů do sekce Replay: vaše top hudba. Přístupný je také přes webové rozhraní Apple Music po přihlášení pomocí Apple ID. Jakmile si playlist přidáte do knihovny, bude se automaticky aktualizovat každý týden bez nutnosti dalšího zásahu.
Je dobré počítat s tím, že nově generované playlisty se nemusí objevit okamžitě a jejich zobrazení může trvat i několik hodin. Pokud se Replay 2026 nezobrazuje, nejčastějšími důvody bývá vypnutá historie poslechu nebo příliš nízká aktivita. V nastavení iPhonu či iPadu v sekci Hudba je nutné mít zapnutou volbu Používat historii poslechu. U velmi příležitostného poslechu se může aktivace Replay oddálit, playlist se ale objeví automaticky, jakmile budou splněny potřebné podmínky.
Apple Music Replay je součástí služby už od roku 2019. Zpočátku šlo pouze o webovou funkci s doprovodným playlistem, postupně však Apple přidával další statistiky a přehledy. Od roku 2022 se Replay výrazně rozšířil o detailní grafiky, měsíční souhrny a strukturované statistiky poslechu. Díky novějším verzím aplikace jsou dnes tyto přehledy dostupné přímo v Apple Music, a to společně s playlistem Replay i rozšířenými vhledy do poslechových návyků během celého roku.