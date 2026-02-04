iTunes ještě neřekl poslední slovo! Nová čísla ukazují, proč ho Apple stále drží při životě

iTunes má pověst dávno překonané záležitosti z éry stahování hudby, který dávno převálcovaly streamovací služby. Jenže podle nových informací to s jeho „smrtí“ zjevně není tak horké, jak by se mohlo zdát, ba právě naopak. Z čísel, která nyní vyplula na povrch díky Bloombergu, vychází iTunes jako překvapivě živá platforma, se kterou Apple i hudební vydavatelství stále aktivně počítají.
Podle autorky newsletteru Soundbite Ashley Carman Apple v zákulisí motivuje labely, aby iTunes rozhodně neignorovaly a nesoustředily se výhradně na Apple Music. Důvod je přitom poměrně prostý. Více než 80 procent uživatelů iTunes totiž nemá předplatné Apple Music. Jinými slovy, jde o publikum, které není „uzamčené“ ve streamingu a které představuje úplně jiný typ posluchačů. Část z nich možná hudbu vůbec nestreamuje, část % konkurenční služby, ale i tak jsou to lidé, ke kterým se dá při vydání nového alba velmi efektivně promluvit.
Zajímavá jsou i další čísla, která Apple poskytl. Zhruba polovina uživatelů iTunes začala hudbu na této platformě nakupovat až v posledních deseti letech, tedy v době, kdy už Apple Music dávno existovalo. To poměrně jasně boří představu, že iTunes slouží jen jako digitální archiv starých hitů z mládí. Navíc téměř polovina z deseti tisíc nejprodávanějších alb každé čtvrtletí tvoří novinky, nikoliv katalogové záležitosti. To vše ukazuje, že i když dnes hudební svět jednoznačně ovládají služby jako Spotify, Apple Music nebo YouTube, iTunes si pořád drží nezanedbatelný význam. Pro umělce i vydavatelství může jít o zajímavý doplněk, zvlášť při uvedení nových alb, kdy se počítá každý kanál, kterým lze oslovit další posluchače.
Je vlastně trochu paradoxní, že Apple na jedné straně agresivně tlačí Apple Music, třeba aktuálními akcemi s několikaměsíčním předplatným zdarma, a zároveň potichu pečuje o iTunes jako o stále funkční prodejní kanál. A právě tohle propojení starého a nového možná vysvětluje, proč se iTunes i po tolika letech stále drží nad vodou. Ne jako dominantní platforma, ale jako tichá, vytrvalá jistota, se kterou se v hudebním byznysu pořád vyplatí počítat.