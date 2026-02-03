Zavřít reklamu

Z ChatGPT zmizí některé z oblíbených modelů

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

OpenAI čas od času upravuje nabídku jazykových modelů dostupných v rozhraní ChatGPT. Starší varianty postupně mizí, jak si uživatelé zvykají na novější generace. Další taková změna přijde 13. února, kdy OpenAI definitivně vyřadí hned několik modelů – včetně jednoho z nejoblíbenějších.

Mohlo by vás zajímat

GPT-4o definitivně končí

Největší pozornost budí konec modelu GPT-4o. Ten už jednou z nabídky ChatGPT zmizel loni v srpnu, kdy OpenAI uvedla GPT-5. Tehdy k tomu došlo bez výraznějšího varování, což vyvolalo okamžitou a velmi hlasitou reakci uživatelů.

Mnozí si totiž na GPT-4o zvykli nejen kvůli kvalitě odpovědí, ale i kvůli jeho „povaze“. Uživatelé jej často popisovali jako vřelejší, přívětivější a empatičtější než GPT-5, který působil spíše stroze a přímočaře. Kritika byla natolik silná, že OpenAI model dočasně vrátila zpět.

Debata se tehdy rychle rozšířila i do etické roviny – řešila se emocionální vazba lidí na jazykové modely a otázka, jakou odpovědnost mají jejich tvůrci.

Reakce OpenAI a příslib personalizace

CEO společnosti Sam Altman tehdy uvedl, že GPT-4o bude pro placené uživatele opět dostupný a že v případě jeho budoucího zrušení dostanou uživatelé dostatečné upozornění. Zároveň OpenAI přidala do webové verze ChatGPT přepínač „Zobrazit další modely“ a přislíbila úpravy osobnosti GPT-5.

Jedním z hlavních závěrů celé situace podle Altmana bylo, že klíčem je větší možnost přizpůsobení osobnosti modelu pro jednotlivé uživatele. Tento slib OpenAI postupně naplnila – dnes si lze v ChatGPT vybrat ze sedmi různých osobnostních stylů a doplnit je vlastními instrukcemi.

chatgpt year end chatgpt-year-end
ChatGPT logo – Oficiální symbol AI chatbotu od OpenA ChatGPT logo – Oficiální symbol AI chatbotu od OpenA
chatgpt search engine chatgpt-search-engine
ChatGPT na iPhonu fb ChatGPT na iPhonu fb
ChatGPT appky pro iPhone fb ChatGPT appky pro iPhone fb
Vstoupit do galerie

Přesto přichází další konec

Nyní však OpenAI oznámila, že GPT-4o bude z ChatGPT skutečně odstraněn, a to 13. února. Společnost argumentuje tím, že jen asi 0,1 % uživatelů si tento model vybírá ke každodenní interakci.

Spolu s GPT-4o zmizí z nabídky ChatGPT také další modely:

  • GPT-4.1
  • GPT-4.1 mini
  • OpenAI o4-mini
  • API zůstává beze změn

Důležitá zpráva pro vývojáře: vyřazení se týká pouze rozhraní ChatGPT. OpenAI výslovně uvádí, že v API se v tuto chvíli nic nemění, takže tyto modely zůstanou nadále dostupné pro aplikace a služby třetích stran.

Zatímco běžní uživatelé se tak budou muset rozloučit s některými známými „hlasy“ ChatGPT, vývojářský ekosystém zůstává beze změn. Jak rychle si uživatelé zvyknou na nové modely – a jejich osobnosti – se teprve ukáže.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.