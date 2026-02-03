Z ChatGPT zmizí některé z oblíbených modelů

OpenAI čas od času upravuje nabídku jazykových modelů dostupných v rozhraní ChatGPT. Starší varianty postupně mizí, jak si uživatelé zvykají na novější generace. Další taková změna přijde 13. února, kdy OpenAI definitivně vyřadí hned několik modelů – včetně jednoho z nejoblíbenějších.
GPT-4o definitivně končí
Největší pozornost budí konec modelu GPT-4o. Ten už jednou z nabídky ChatGPT zmizel loni v srpnu, kdy OpenAI uvedla GPT-5. Tehdy k tomu došlo bez výraznějšího varování, což vyvolalo okamžitou a velmi hlasitou reakci uživatelů.
Mnozí si totiž na GPT-4o zvykli nejen kvůli kvalitě odpovědí, ale i kvůli jeho „povaze“. Uživatelé jej často popisovali jako vřelejší, přívětivější a empatičtější než GPT-5, který působil spíše stroze a přímočaře. Kritika byla natolik silná, že OpenAI model dočasně vrátila zpět.
Debata se tehdy rychle rozšířila i do etické roviny – řešila se emocionální vazba lidí na jazykové modely a otázka, jakou odpovědnost mají jejich tvůrci.
Reakce OpenAI a příslib personalizace
CEO společnosti Sam Altman tehdy uvedl, že GPT-4o bude pro placené uživatele opět dostupný a že v případě jeho budoucího zrušení dostanou uživatelé dostatečné upozornění. Zároveň OpenAI přidala do webové verze ChatGPT přepínač „Zobrazit další modely“ a přislíbila úpravy osobnosti GPT-5.
Jedním z hlavních závěrů celé situace podle Altmana bylo, že klíčem je větší možnost přizpůsobení osobnosti modelu pro jednotlivé uživatele. Tento slib OpenAI postupně naplnila – dnes si lze v ChatGPT vybrat ze sedmi různých osobnostních stylů a doplnit je vlastními instrukcemi.
Fotogalerie
Přesto přichází další konec
Nyní však OpenAI oznámila, že GPT-4o bude z ChatGPT skutečně odstraněn, a to 13. února. Společnost argumentuje tím, že jen asi 0,1 % uživatelů si tento model vybírá ke každodenní interakci.
Spolu s GPT-4o zmizí z nabídky ChatGPT také další modely:
- GPT-4.1
- GPT-4.1 mini
- OpenAI o4-mini
- API zůstává beze změn
Důležitá zpráva pro vývojáře: vyřazení se týká pouze rozhraní ChatGPT. OpenAI výslovně uvádí, že v API se v tuto chvíli nic nemění, takže tyto modely zůstanou nadále dostupné pro aplikace a služby třetích stran.
Zatímco běžní uživatelé se tak budou muset rozloučit s některými známými „hlasy“ ChatGPT, vývojářský ekosystém zůstává beze změn. Jak rychle si uživatelé zvyknou na nové modely – a jejich osobnosti – se teprve ukáže.