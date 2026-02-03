Zavřít reklamu

Tato skvělá novinka v Apple Maps potěší milovníky vína a seriálů

Vše o Apple
Amaya Tomanová
Společnost Apple se dlouhodobě snaží propojovat své služby – a to i ty, které spolu zdánlivě nesouvisí. V souvislosti s druhou řadou seriálu Božské kapky nyní zveřejnila speciální průvodce v Apple Maps, který představuje vybraná vinařství v Evropě a USA.

Apple čas od času vydává tematické průvodce v Apple Maps navázané na své seriály a filmy z nabídky Apple TV+. Loni například představil cestovatelského průvodce k seriálu Chief of War, který diváky zavedl na ikonická místa Havaje a Nového Zélandu. Nyní přichází řada na Božské kapky – seriál, jehož děj je neoddělitelně spjatý se světem špičkových vín.

Nový průvodce nese název Drops of God: A World-Class Wine Guide a vychází právě ve chvíli, kdy druhá řada seriálu nabízí třetí z osmi epizod.

Oblíbená vinařství očima hlavního hrdiny

Průvodcem po vinařském světě je herec Tomohisa Yamashita, který v seriálu ztvárňuje vinařského génia Isseie Tomineho. Apple připomíná, že Yamashitova vášeň pro víno není jen herecká role – i v reálném životě má k vínu velmi blízko.

Výsledkem je výběr devíti vinařství rozesetých od Francie až po Kalifornii. Každé místo je v Apple Maps doplněno krátkým komentářem, proč si jej Yamashita oblíbil, nechybí fotografie, otevírací doba ani praktické informace pro plánování návštěvy.

Uložit, sdílet, poslouchat

Průvodce si můžete uložit přímo do Apple Maps, případně jej snadno sdílet s přáteli. Příjemným bonusem je i přímý odkaz na soundtrack druhé řady seriálu na Apple Music, takže si atmosféru Drops of God můžete vychutnat i se sklenkou vína v ruce.

