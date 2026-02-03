Stáhněte si zdarma kultovní hororovou trilogii pro PC i Mac! Čas máte už jen pár dní

Při pohledu z okna je stále jasné, že na nějaké ty dlouhodobější venkovní aktivity to s ohledem na teploty stále nevypadá a ještě nějakou chvíli ani vypadat nebude. O to víc potěší, že si lze chvíle doma zpříjemnit skrze hry zdarma, které čas od času rozdávají některé internetové obchody. Poté, co jsme vás nedávno informovali o libůstce dostupné na Epic Games Store, nyní přišel s parádním dárkem Gog.com. Ten rozdává konkrétně legendární hororovou trilogii Alone in the Dark.
Fotogalerie
Alone in the Dark: The Trilogy je návratem do doby, kdy horor ještě nestál na lekačkách a skriptech, ale na tísnivé atmosféře, nejistotě a pocitu, že každý další krok může být ten poslední. Tahle trojice her dnes působí až nečekaně syrově, protože technická omezení tehdejší doby paradoxně pomáhala budovat napětí způsobem, který se moderním titulům často nedaří napodobit. Statické kamery, hranaté modely postav a minimalistický zvukový doprovod vytvářely svět, který byl nepříjemný, nehostinný a především děsivý právě tím, co hráči neukazoval. Alone in the Dark tak položil základy survival hororu dávno předtím, než se z něj stal masový žánr, a i po letech je cítit, že tahle série neřekla poslední slovo. Pro fanoušky herní historie jde o povinnou zastávku a pro ostatní zajímavou připomínku, že strach se dá vyvolat i bez fotorealistické grafiky a filmových efektů.
Super je, že na Gog.com je k dispozici zcela zdarma trilogie těchto legendárních hororů jak ve verzi pro PC, tak i ve verzi pro macOS (byť tedy pro retro verzi 10.6.8). Pokud tedy máte doma počítač, potažmo nějaký starší Mac s kompatibilním macOS, čeká vás nálož zábavy, respektive spíš nálož strachu. U her zdarma je navíc fajn to, že když vás nechytnou, jednoduše je vypnete a nemusí vás mrzet, že jste za ně cokoliv utratili. I z toho důvodu tak není od věci si tento titul zařadit do vaší sbírky. K dostání zdarma je ještě necelé tři dny.