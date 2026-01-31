Epic rozdává parádní hru pro PC zcela zdarma! Musíte si ale pospíšit

Nevíte, co dělat o nadcházejícím víkendu? Pak pro vás máme tip na plán, který bude dost možná podle vašeho gusta. Epic Games Store totiž pokračuje ve svém pravidelném rozdávání her, přičemž tento týden jsou k dispozici kousek, který si zaslouží pozornost. Řeč je konkrétně o Definitely Not Fried Chicken.
Definitely Not Fried Chicken je přesně ten typ hry, u které se nejdřív pousmějete nad názvem, ale po pár minutách zjistíte, že vás nechce pustit. Na první pohled působí jako nenápadná budovatelská strategie s izometrickým pohledem, jenže velmi rychle dá najevo, že tady se hraje podle trochu jiných pravidel. Místo farmy nebo města totiž budujete drogové impérium, které se navenek tváří jako zcela legální podnik. Přes den vyrábíte „neškodné“ produkty a řešíte logistiku, v noci se ale rozjede ta pravá část byznysu, kterou musíte pečlivě skrývat před policií. Hra chytře pracuje s kontrastem mezi barevnou stylizací a temným tématem, což jí dodává zvláštní, ale funkční kouzlo.
Nejde přitom jen o stavění budov, ale i o správu zaměstnanců, optimalizaci výroby a neustálé balancování na hraně průšvihu. Jakmile uděláte chybu, systém vás rychle potrestá a připomene, že tady nejde jen o bezstarostné klikání. Definitely Not Fried Chicken si bere inspiraci z klasických tycoon her, ale dokáže ji podat svěže a s nadhledem. Postupně roste nejen vaše síť, ale i tlak ze strany úřadů, který nutí plánovat několik kroků dopředu. Pokud máte rádi strategie s lehce provokativním tématem a smyslem pro humor, tahle hra vám má rozhodně co nabídnout.
Pokud vás tedy popis hry zaujal, máte nyní jedinečnou možnost ji získat zdarma na Epic Games Store. Ale pozor, k dispozici bude jen do příštího čtvrtka do 16:59, takže s jejím získáním raději neotálejte. Dobrou zprávou je, že jakmile ji do Epic Games Store knihovny zařadíte, zůstane vám v ní už navždy.