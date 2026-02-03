Šéf Applu poodhalil, jak jablíčkáři skutečně využívají Apple Intelligence

Úvodní slovo lodivoda Applu Tima Cooka během hovoru k hospodářským výsledkům Applu za první fiskální čtvrtletí roku 2026 se tradičně neslo v duchu obecného přehledu na výkon jednotlivých divizí. Vedle iPhonů, Maců, služeb či nositelné elektroniky se však již poněkolikáté objevilo také téma Apple Intelligence. Cook uvedl, že většina uživatelů iPhonů, které podporují Apple Intelligence, tuto technologii již „aktivně využívá“. Jde o první náznak toho, že Apple sleduje nejen dostupnost funkcí umělé inteligence, ale i jejich reálné používání v praxi. Společnost však zůstává věrná své strategii a neposkytla žádná konkrétní čísla ani podrobnější kontext (například kolik kompatibilních zařízení uživatelé skutečně používají).
Nejasný zůstává i samotný pojem „aktivní využívání“. Tim Cook sice zmínil nástroje pro psaní textů a funkci Clean Up, ale blíže nevysvětlil, jaký druh používání (věcné i časové) konkrétních funkcí uživateli Apple považuje za dostatečné k tomu, aby bylo započítáno do statistik. O něco konkrétnější byl Cook při zmínce o jednotlivých funkcích. Vyzdvihl především Visual Intelligence, kterou označil za jednu z nejoblíbenějších součástí Apple Intelligence. Podle něj uživatelům pomáhá rychleji vyhledávat informace, pracovat s obsahem na obrazovce a provádět akce napříč aplikacemi. Pozornost věnoval také živému překladu, u něhož Apple údajně zaznamenává příběhy o tom, jak uživatelům pomáhá plynule komunikovat napříč jazyky.