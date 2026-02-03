Jedna z nejkrásnějších Apple prodejen zavírá své brány. Čekají ji změny, jejichž rozsah zatím zůstává tajemstvím.

Jedna z nejvýraznějších a architektonicky nejpůsobivějších Apple prodejen na světě se brzy dočasně uzavře. Společnost Apple potvrdila, že tento ikonický obchod přeruší provoz kvůli blíže nespecifikovaným úpravám. Co přesně se bude měnit a jak dlouho budou práce trvat, zatím firma neprozradila.
Apple na oficiálních stránkách obchodu uvádí, že zavření proběhne v sobotu 14. února ve 20:00 místního času. Termín znovuotevření zatím oznámen nebyl, což mezi fanoušky značky i milovníky architektury vyvolává zvědavost i mírné obavy.
Barcelonská ikona
Konkrétně se jedná o Apple Store Passeig de Gràcia, tedy vlajkovou loď Applu v samém srdci Barcelony. Prodejna byla otevřena v roce 2012 a od té doby patří mezi nejznámější Apple prodejny v Evropě. Nachází se na prestižní třídě Passeig de Gràcia, která je vyhlášená luxusními obchody, architekturou a turistickým ruchem.
Obchod sídlí v historické budově bývalé banky, jejíž masivní kamenná fasáda okamžitě upoutá pozornost kolemjdoucích. Právě kontrast mezi historickým exteriérem a moderním, světlým interiérem je jedním z hlavních důvodů, proč je tato prodejna často označována za jednu z nejkrásnějších v celé síti Apple Store.
Fotogalerie
Co může být cílem úprav?
Apple tradičně nekomentuje detaily rekonstrukcí předem, ale v posledních letech je patrný jednotný směr. Starší obchody firma přetváří podle novějšího konceptu, který klade důraz na otevřený prostor, komunitní funkci a pořádání vzdělávacích sezení Today at Apple. Často přibývá také více zeleně, míst k sezení a důraz na to, aby prodejna fungovala jako přirozená součást městského života, nikoli jen jako místo nákupu.
Není proto vyloučeno, že i barcelonská pobočka projde citlivou modernizací, která zachová její historický charakter, ale zároveň ji přiblíží současné podobě maloobchodních Apple prodejen.
Apple z Barcelony nemizí
Dočasné uzavření prodejny na Passeig de Gràcia nicméně neznamená, že by Apple ve městě přestal fungovat. Společnost zde provozuje ještě jednu prodejnu, a to v nákupním centru Westfield La Maquinista, kde budou mít zákazníci k dispozici jak prodej, tak servis.
Zavření ikonické pobočky tak lze vnímat spíše jako investici do její budoucnosti než jako konec. Přesto půjde pro mnoho fanoušků o malé loučení s místem, které se stalo symbolem propojení moderních technologií, designu a historické architektury.