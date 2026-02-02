Zavřít reklamu

Valentýn s Garmin Brno: Zamilované slevy padly na Venu 4, Forerunner 965 a další modely 

Tiskové zprávy
Adam Kos
0

Komerční sdělení: Den svatého Valentýna se slaví každoročně 14. února jako svátek lásky. A protože se tento den kvapem blíží, Garmin Brno si pro své zákazníky připravil množství zamilovaných slev na velice zajímavé modely svého portfolia. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější. 

Mimochodem Den svatého Valentýna je den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. Pokud však nechcete být tak tradiční, Garmin hodinky rozhodně potěší každého: ženu i muže. 

Garmin Venu 4

Garmin Venu 4 1 Garmin Venu 4 1
Garmin Venu 4 5 Garmin Venu 4 5
Garmin Venu 4 7 Garmin Venu 4 7
Garmin Venu 4 8 Garmin Venu 4 8
Garmin Venu 4 10 Garmin Venu 4 10
Garmin Venu 4 11 Garmin Venu 4 11
Garmin Venu 4 13 Garmin Venu 4 13
Garmin Venu 4 15 Garmin Venu 4 15
Garmin Venu 4 16 Garmin Venu 4 16
Garmin Venu 4 18 Garmin Venu 4 18
Garmin Venu 4 19 Garmin Venu 4 19
Garmin Venu 4 21 Garmin Venu 4 21
Garmin Venu 4 22 Garmin Venu 4 22
Garmin Venu 4 23 Garmin Venu 4 23
Garmin Venu 4 24 Garmin Venu 4 24
Valentýn s Garmin Brno akce: 

Kompletní nabídku akce Valentýn s Garmin Brno najdete zde

