Jak zakázat aplikaci KB+ zobrazovat reklamy

Před pár dny jsem pal článek o tom, jak mi nová aplikace KB+ doslova znechutila po 20 letech Komerční banku. Naštěstí alespoň jedna věc a to věřím, že pr ovětšinu uživatleů ta nejotravnější, má řešení. Zobrazování jakýchkoli reklam v rámci aplikace KB+ lze totiž vypnout a to i přesto, že na první pohled tato možnot v nastavení aplikace chybí. Každý klient totiž musel udělit takzbaný marketingový souhlas, díky kterému, může komerční banka ukazovat klientům reklamní dělení.
Pokud chcete reklamy v KB+ zcela zrušit, stačí odvolat váš marketingový souhlas. To můžete udělat velmi jednoduše a to přímo v rámci aplikace. Zvolíte tlačítko panáčka / figurky vpravo nahoře, v další obrazovce vyberete osobní a kontaktní údaje, v další obrazovce úplně dole jsou souhlasy, tam vyberete ochrana osobních údajů, pak marketingový souhlas ve skupině KB a odvolat. Tím je vše hotovo a již se vám žádné reklamy nebudou zobrazovat.