Jak mi nová aplikace KB+ znechutila celou banku

Dvacet let jsem u komerční banky, dvacet let mám naprosto perfektního privátního bankéře . Vše bylo super až do chvíle, kdy Komerční banka změnila svoji aplikaci. I když jsem odolával, tak jsme na začátku ledna letošního roku stejně musel přejít do aplikace KB+. Protože máme v rámci KB jak firemní, tak i soukromé účty, tak to znamenalo, že musím mít dvě aplikace a musím se přihlašovat zvlášť k soukromému a zvlášť. Banka se ziskem 26 miliard korun za rok 2024 totiž nebyla schopna si ze zisku pár korun ukrojit a najmout dostatek lidí, aby dokázala přesunout jak firemní, tak osobní účty najednou a proto tedy musí klienti přistupovat ke každému účtu zvlášť.
Dobře, to by asi bylo snesitelné a bohužel co jiného vám zbývá. Po pár dnech používání KB+ mi však začala v rámci obrazovky, kterou si nemáte jakoukoli možnost přizpůsobit vyskakovat nejprve jedna, poté druhá reklama na možnost půjčit si peníze. V rámci jedné obrazovky, v aplikaci, kde máte své finance, mi připadá, že pokud více procent obrazovky tvoří reklama na služby, než samotné služby, je něco opravdu špatně. To, že nová aplikace v podstatě kromě rozdělení účtu na několik měn neumí prakticky nic nového oproti té deset let staré, o tom je škoda se bavit.
Komerční banka vydala aplikaci, která z pohledu běžného uživatele přináší v podstatě především reklamu, která se dříve v její aplikaci neobjevovala. Chápu, že z pohledu banky je to asi zajímavé, ale z pohedu klienta je to důvod, proč jít o dům dál. Aplikace jsou v dnešní době čím dál tím víc zásadní pro fungování služeb a je potřeba, aby k nim instituce přistupovali s citem, jinak to může dopadnout stejně, jako v tomto případě.
Zajímavý názor, já ty reklamy ignoruju, když jdu něco platit tak mě nic jinyho nezajima, a asi bych kvuli tomu nešel o dům dál :D
vyzkousel jsem mnoho bankovnich aplikaci a KB je spolecne se sporitelnou absolutne nejhorsi, obe dve banky zaspaly dobu..
Romane, na iOS teď byl bug týkající zobrazování promo bannerů, který byl opraven v updatu na 2.1.1, který teď pomalu roluje skrze App Store.
Takže ta reklama je bug? :)
skvělý pohled. U mě je to same story. Firmy v Moje Banka, osobní v KB+. Zůstávám jen kvůli hypotéce.
Jinak nové firmy mám všechny u ČSOB – CEB funguje výborně a privátní banking je tam o kus lepší 🙂
