Apple potají zrušil samostatný prodej balíčku profi aplikací! Co teď?

Apple potichu ukončil samostatný prodej svého výhodného balíčku Pro Apps Bundle pro školství, který nabízel šest profesionálních aplikací včetně Final Cut Pro a Logic Pro za 4 990 Kč. Tento krok přichází krátce po uvedení nového předplatného Apple Creator Studio.
S balíčkem o mnoho tisíc levněji
Balíček Pro Apps Bundle obsahoval trvale licencované verze aplikací Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor, MainStage a byl určen pro studenty a pedagogy. Samostatný nákup všech aplikací by vyšel na cenu přes 15 000 Kč, což znamenalo nemalou úsporu. Od teď je však balíček dostupný pouze při nákupu Macu přes vzdělávací obchod Applu.
Ti, kteří si již balíček zakoupili, mohou nadále aplikace používat. Apple však podle některých uživatelů zpřísnil ochranu – sdílení aplikací ve formě ZIP souborů nyní vyvolává chybu a nelze je spustit na jiném zařízení.
Apple Creator Studio jako náhrada
Nově představená služba Apple Creator Studio nahrazuje částečně dřívější nabídku. Za 299 Kč měsíčně (nebo 2 990 Kč ročně) získají uživatelé přístup ke stejným aplikacím (včetně Pixelmator Pro) ve verzi pro Mac i iPad. Pro studenty je předplatné výrazně levnější – jen 69 Kč měsíčně nebo 690 Kč ročně.
Fotogalerie
Kromě aplikací nabízí Apple Creator Studio také přístup k prémiovému obsahu a chytrým funkcím v dalších nástrojích Apple, jako jsou Pages, Numbers, Keynote nebo Freeform. I přesto ale zůstává možnost zakoupit aplikace jako Final Cut Pro nebo Logic Pro jednorázově samostatně v Mac App Storu.