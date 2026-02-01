Vytvořte si pomocí AI obrázky ve stylu Art Deco

Umělá inteligence dnes zvládne mnohem víc než jen upravovat fotky. Díky generativním nástrojům typu Midjourney, DALL·E nebo Firefly si můžete během chvilky vytvořit obrázek s atmosférou starého Hollywoodu, vitráží od Tiffanyho nebo interiéru z Paříže roku 1930. V dnešním návodu vám ukážeme, jak si pomocí AI vygenerovat elegantní výjev ve stylu Art Deco – odladěný do posledního detailu.
Proč zrovna Art Deco?
Art Deco je vizuální styl, který kraloval mezi dvěma světovými válkami. Charakterizuje ho geometrická elegance, kontrast luxusu a jednoduchosti, výrazné tvary, skleněné detaily, zlato, krémová a černá barva. V digitální podobě navíc působí neuvěřitelně esteticky – ideální pro pozadí telefonu, umělecký plakát nebo dekorativní vizualizaci do vašeho projektu.
S pomocí umělé inteligence si takový obrázek vytvoříte snadno, i když neovládáte Photoshop. Klíčem je textové zadání neboli prompt – ten AI nástroji řekne, co má vytvořit.
Jak na Art Deco obrázek krok za krokem
Celý proces zvládnete doslova během několika minut – stačí vám webový prohlížeč a kreativní nálada.
- Vyberte si AI nástroj – můžete použít například Midjourney (přes Discord), DALL·E (v rámci ChatGPT), Firefly (Adobe), Leonardo AI nebo NightCafe.
- Otevřete nástroj a zadejte následující prompt:
Elegant stained glass sculpture, contemplative female figure, intricate details, translucent colors, semi-transparent, amber, brown, cream hues, flowing hair, lacey garment, vibrant stained glass circle, reds, greens, blues, dramatic illumination, warm glow, textured glass, black background, ethereal quality, Art Nouveau influences, organic forms, Louis Comfort Tiffany style, balanced composition, serene expression, stunning craftsmanship.
- Spusťte generování: Po vložení promptu klikněte na „Generate“ nebo ekvivalentní tlačítko podle nástroje, který používáte.
Fotogalerie
Vyčkejte na výsledek a stáhněte si obrázek: Výsledný obrázek se zobrazí během několika sekund až minut. Poté si ho můžete stáhnout nebo upravit.
Experimentujte
Pokud chcete změnu, stačí drobná úprava promptu – například místo „female figure“ napište „vintage armchair“, změňte barvy nebo styl (např. místo „Art Nouveau influences“ napište „Cubist painting style“).
Prompt není nic neměnného – naopak, jeho největší síla spočívá v možnosti úprav. Místo ženské postavy můžete zadat například muže, zvíře, fantazijní bytost nebo neživý objekt, jako je váza či lampa. Stejně snadno lze měnit i barevnou paletu – zkuste třeba smaragdovou, černou, zlatou nebo jejich kombinace typické pro konkrétní výtvarné směry. A pokud vás omrzí Art Deco nebo Art Nouveau, jednoduše zadejte jiný styl – třeba gotiku, futurismus, brutalismus, Bauhaus nebo i digitálně laděný Vaporwave.
Generování obrázků pomocí AI je rychlé, dostupné a překvapivě návykové. Styl Art Deco se díky své vizuální čistotě a eleganci obzvlášť dobře hodí pro umělecké generování – ať už jde o ženský portrét, vitráž, interiér nebo plakát. Výsledný obrázek může být jen krásným doplňkem, nebo třeba i začátkem nového vizuálního projektu. A nejlepší na tom je, že to zvládne opravdu každý – bez znalostí kresby nebo designu.