Lednový efekt aneb předpovídá úspěšný start akcií zisky pro zbytek roku?

Americké akciové trhy mají za sebou mimořádně silné období. Index S&P 500 v posledních třech letech dělal investorům radost nadprůměrnými výnosy, když v roce 2023 vzrostl o 26 %, v roce 2024 o 25 % a loni přidal dalších více než 15 %. Ani začátek letošního roku zatím neztrácí dech. Za první čtyři týdny roku 2026 si index připsal přibližně 2 %, což mezi investory znovu otevírá otázku, zda existuje přímá souvislost mezi výkonem trhu v lednu a jeho výsledkem na konci prosince.
Vývoj ceny indexu S&P 500. Zdroj: Investiční aplikace XTB. Minulé výsledky nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Historická data od roku 1950 naznačují, že pozitivní leden bývá pro akciové trhy velmi dobrým znamením. Pokud akcie zakončily první měsíc roku v plusu, průměrný roční výnos se pohyboval na úrovni 12,2 %, přičemž mediánová hodnota byla ještě o něco vyšší, konkrétně 13,4 %. Statistiky hovoří jasně: v 87 % případů, kdy byl leden růstový, skončil v zisku i celý zbytek roku. Pokud lednový růst překoná hranici 2 %, úspěšnost zůstává velmi vysoká (85 %) s průměrným ročním zhodnocením 12,3 %. Naproti tomu v letech, kdy leden skončil v červených číslech, se trhům podařilo uzavřít rok v zisku pouze v 60 % případů.
Při detailnějším pohledu na data lze vypozorovat zajímavou korelaci mezi hloubkou lednového pohybu a finálním výsledkem. Pokud akcie v lednu klesly o více než 5 %, rok končil v průměru se ztrátou 7 %. Naopak mírně pozitivní leden s růstem mezi 0 až 2 % historicky vedl k velmi silným rokům s průměrným výnosem přesahujícím 16 %. Tato čísla potvrzují, že nálada na trhu na začátku roku často nastavuje tón pro následující měsíce, i když historické výnosy samozřejmě nejsou zárukou těch budoucích.
Zdroj: Carson Investment Research, FactSet 01/16/2026 (1950-2026)
Leden je obecně považován za nejaktivnější měsíc z hlediska alokace kapitálu. Po klidnějším prosinci se trhy znovu otevírají naplno a do akcií přitéká čerstvá hotovost z penzijních plánů i koncoročních bonusů. Investoři mají tendenci přesouvat prostředky do rizikovějších aktiv, zejména v prostředí klesajících výnosů na dluhopisovém trhu, což je situace, kterou sledujeme i nyní. Často zmiňovaným faktorem je také daňová optimalizace z konce předchozího roku, kdy investoři v prosinci doprodávají ztrátové pozice, aby je v lednu nahradili novými nákupy.
Znamená tedy pozitivní start roku automatickou pozvánku k nákupům bez rozmyslu? Rozhodně ne. I v nedávné historii jsme zažili situace, kdy po slibném lednu přišla výrazná volatilita. Stačí si vzpomenout na loňský rok, kdy trhy rozkolísala vyjádření Donalda Trumpa ohledně cel, nebo na rok 2020, kdy po pozitivním úvodu zasáhla svět pandemie covidu. V obou případech se sice trhy dokázaly z propadů relativně rychle zotavit, ale slouží to jako připomínka, že nečekané události mohou statistické předpoklady kdykoliv narušit.
