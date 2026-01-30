WhatsApp čelí skandálu! Lžou jeho tvůrci o ochraně soukromí?

Na WhatsApp míří žaloba, která tvrdí, že jeho dlouhodobě deklarované koncové šifrování je ve skutečnosti pouhou iluzí. Skupina uživatelů z různých zemí světa obvinila společnost Meta z toho, že její zaměstnanci mají možnost číst soukromé zprávy bez nutnosti jejich dešifrování. Meta však obvinění ostře odmítá, označuje je za „zcela falešná a absurdní“ a avizuje, že se bude bránit i právní cestou.
Žaloba byla podána v pátek u federálního soudu v San Franciscu. Podle informací agentury Bloomberg mezi žalobci figurují uživatelé například z Austrálie, Mexika nebo Jihoafrické republiky. Dokument o rozsahu 51 stran se opírá o tvrzení anonymních „odvážných whistleblowerů“, kteří mají popisovat interní fungování přístupu k uživatelským datům v rámci Mety.
Podle žaloby má stačit, aby zaměstnanec zaslal interní žádost s vysvětlením, proč ke zprávám potřebuje přístup. Inženýři společnosti mu jej mají údajně často udělit bez důkladné kontroly. Následně se má na pracovním počítači objevit nástroj umožňující zobrazit zprávy libovolného uživatele na základě jeho jedinečného uživatelského ID, které je shodné napříč produkty Mety. Zprávy se prý zobrazují v reálném čase, bez nutnosti dalšího dešifrování, a to včetně historických konverzací, které uživatelé považují za smazané.
Zásadní problém ale spočívá v tom, že žaloba nepředkládá žádné konkrétní technické důkazy, které by tato tvrzení podložily. End-to-end šifrování je přitom jedním z hlavních pilířů bezpečnosti WhatsAppu – klíče k dešifrování mají být uloženy výhradně na zařízeních odesílatele a příjemce, nikoli na serverech společnosti.
Meta se proti obviněním důrazně ohradila. V prohlášení uvedla, že WhatsApp využívá end-to-end šifrování založené na protokolu Signal již více než deset let a že společnost nemá technickou možnost číst obsah zpráv. Celou žalobu označila za „fiktivní dílo“ a oznámila záměr usilovat o sankce vůči právníkům žalobců.
Autoři žaloby naopak tvrdí, že Meta se dlouhodobě snažila zabránit zveřejnění pravdy pomocí přísných dohod o mlčenlivosti, které měly zaměstnance odradit od jakéhokoli odhalení interních praktik. Podle nich se nyní tato strategie zhroutila. Spor tak zřejmě nekončí u soudu prvního stupně a může se stát jedním z nejviditelnějších střetů o důvěru v bezpečnost populárních komunikačních platforem.