Apple už má po celém světě přes 2,5 miliardy aktivních zařízení!

Apple má za sebou další velmi zajimavý milník. V rámci oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí totiž kalifornský gigant oznámil, že má aktuálně po světě víc než 2,5 miliardy aktivních zařízení. Není tedy pochyb o tom, že jeho ekosystém produktů, ze kterého těží například lokalizační síť Apple Najít, je opravdu masivní.
„S radostí oznamujeme, že naše instalovaná základna nyní překročila hranici 2,5 miliardy aktivních zařízení, což je důkaz mimořádné spokojenosti zákazníků s těmi nejlepšími produkty a službami na světě,“ uvedl k tomu CEO Applu Tim Cook v oficiální tiskové zprávě. Ještě před rokem přitom Apple mluvil o zhruba 2,35 miliardy aktivních zařízení, takže růst pokračuje poměrně svižným tempem. Nejde přitom jen o hezké číslo do prezentací pro investory. Takto velká uživatelská základna dává Applu obrovský prostor pro další rozvoj služeb, které jsou dnes jedním z hlavních pilířů jeho byznysu.
Právě na těch Apple dlouhodobě staví, ať už jde o předplatná typu Apple Music, úložiště iCloud+, nebo novější balíčky zaměřené na kreativce, jako je Apple Creator Studio s aplikacemi Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro a dalšími. Čím víc aktivních zařízení, tím větší potenciál tyto služby nabízet, rozšiřovat a dlouhodobě na nich růst.