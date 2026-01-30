Apple láme rekordy! Přes Vánoce vydělal nejvíc v historii

Apple má za sebou vůbec nejsilnější kvartál ve své historii. Ve fiskálním Q1 2026, které skončilo 27. prosince 2025, firma vykázala tržby ve výši 143,7 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 16 %. Naplnila se tak očekávání, která Tim Cook naznačil už loni na podzim. Tehdy během hovoru k výsledkům za Q4 2025 Apple poměrně sebevědomě prohlásil, že prosincový kvartál by mohl být tím nejlepším v historii společnosti. A přesně to se teď potvrdilo. Zatímco analytici podle Bloombergu čekali tržby okolo 138,4 miliardy dolarů a zisk na akcii 2,68 dolaru, realita byla ještě výrazně lepší.
Apple za uplynulé čtvrtletí vykázal čistý zisk 42,09 miliardy dolarů a zisk na akcii 2,84 dolaru. iPhone byl znovu hlavním tahounem, když přinesl tržby ve výši 85,27 miliardy dolarů. Dařilo se ale i dalším kategoriím. Macy utržily 8,39 miliardy dolarů, iPady 8,5 miliardy a segment nositelné elektroniky, domácnosti a příslušenství přidal 11,49 miliardy dolarů. Služby pak pokračují ve svém stabilním růstu a dosáhly rekordních 30,01 miliardy dolarů.
Fotogalerie
Tim Cook označil výsledky za mimořádné a zdůraznil, že iPhone zaznamenal historicky nejlepší kvartál napříč všemi regiony světa. Zároveň připomněl, že Apple má nyní více než 2,5 miliardy aktivních zařízení, což podle něj jasně ukazuje na silnou loajalitu uživatelů a dlouhodobou spokojenost se službami i produkty firmy. Finanční ředitel Kevan Parekh pak doplnil, že díky silným maržím a rekordnímu výkonu vzrostl zisk na akcii meziročně o 19 %, což je další historický rekord. Apple navíc během kvartálu vygeneroval téměř 54 miliard dolarů provozního cash flow a zhruba 32 miliard dolarů vrátil akcionářům.
Prosincový kvartál tak jasně potvrzuje, že Apple vstoupil do roku 2026 ve výjimečné kondici a že kombinace silného iPhonu, rostoucích služeb a obří uživatelské základny zůstává jeho největší zbraní.