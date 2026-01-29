Samsung chce Applu vypálit rybník! Chystá skládačku, která strčí jeho iPhone Fold s předstihem do kapsy

Samsung se podle nových informací připravuje na výrazné rozšíření své nabídky skládacích telefonů. Jihokorejský výrobce má letos v plánu vyrobit přibližně 1 milion kusů nového zařízení označovaného jako“Wide Fold“, které má přímo konkurovat dlouho spekulovanému skládacímu iPhonu. Podle serveru ETNews půjde o největší úvodní výrobní objem speciálního modelu Samsungu za poslední tři roky. Wide Fold má nabídnout 7,6palcový skládací OLED displej s poměrem stran 4:3 v rozloženém stavu a 5,4palcový vnější displej. Právě zvolený poměr stran je klíčový, neboť velmi podobné rozpoložení se totiž očekává i u prvního skládacího iPhonu.
Apple má podle dřívějších zpráv představit skládací iPhone letos na podzim. V zavřeném stavu by měl nabídnout zhruba 5,3palcový vnější displej, zatímco po rozevření by uživatel získal 7,7palcovou obrazovku připomínající menší iPad. Analytik Ming-Chi Kuo odhaduje, že Apple by mohl do konce roku prodat 8 až 10 milionů kusů, pokud uvedení zařízení neodloží na začátek příštího roku. Zdá se tedy, že Samsung nechce ztrácet čas a snaží se předběhnout Apple nejen uvedením zařízení, ale i samotným konceptem. Podle zdrojů ETNews není Wide Fold výrobně výrazně náročnější než chystaný Galaxy Z TriFold, a pokud bude zájem trhu vysoký, Samsung může objem výroby ještě navýšit.
Wide Fold by měl být oficiálně představen v červenci na akci Samsung Unpacked, společně s modely Galaxy Z Fold 8 a Z Flip 8. To by znamenalo změnu dosavadní strategie, protože v minulých letech Samsung speciální modely uváděl s časovým odstupem, aby si nekonkuroval s hlavní řadou. Samsung loni prodal více než 6 milionů skládacích telefonů a s příchodem Wide Foldu očekává další růst.