Takto bude vypadat iPhone Fold

Následující rendery jsou vytvořeny na základě všech doposud uniklých informací a vidíte na nich, jak by měl iPhone Fold vypadat. Jedná se samozřejmě jen o spekulace, ovšem v podstatě Applu ani moc jiných možností jak udělat první rozkládací telefon nezbývá. To čím by měl být výjimečný oproti jakékoli konkurenci je fakt, že by na něm neměl být jakkoli viditelný ohyb displeje v momentě, kdy telefon rozložíte. Budete mít tedy jednu velkou plochu, na které neuvidíte žádný proužek ohybu, tak jak to je na aktuálních telefonech od konkurence.