Apple AirTag 2: 10 změn, které vám nesmí uniknout

Po více než pěti letech Apple konečně uvedl novou generaci AirTagu, konkrétně pak model označovaný jako AirTag 2. I když nový lokalizátor vypadá zvenku téměř stejně jako původní AirTag, uvnitř najdete několik důležitých vylepšení a změn, které mohou ovlivnit každodenní používání. Níže najdete 10 věcí, které o AirTag 2 musíte vědět.
- Druhá generace Ultra Wideband (UWB) čipu – AirTag 2 používá novou generaci UWB čipu od Applu, který zlepšuje přesnost lokalizace a celkový výkon.
- Větší dosah Přesného hledání – díky vylepšenému UWB může funkce přesného vyhledávání fungovat až o 1,5× dále než u původního AirTagu.
- Přesné hledání na hodinkách – nově tato funkce funguje i na Apple Watch Series 9 a Ultra 2, protože mají také nový UWB čip.
- Hlasitější reproduktor – AirTag 2 hraje až o 50 % hlasitěji, což usnadňuje hledání ztracených předmětů.
- Lepší Bluetooth – novější verze Bluetooth zajišťuje širší a stabilnější dosah bezdrátové komunikace.
- Nový vnitřní design – kvůli většímu reproduktoru Apple upravil vnitřní uspořádání zařízení.
- Vyšší hmotnost – nový AirTag váží přibližně o 7 % více než původní model.
- Aktualizovaný text na zadní straně – nově je na zadní straně větší písmo s informacemi o IP67, NFC a Find My.
- Určeno primárně pro předměty – Apple stále uvádí, že AirTag je určen ke sledování věcí, ne lidí nebo zvířat.
- Způsob resetu – reset zařízení vyžaduje několikanásobné vyjmutí a vložení baterie, dokud neuslyšíte zvukový signál.
AirTag 2 funguje pouze s iOS 26.2.1 nebo novějším a zachovává známé funkce jako označení ztraceného AirTagu, sdílení polohy a připojení k síti Find My (Najít). Cena zůstává stejná – 790 Kč za kus a 2 690 Kč za čtyřbalení.