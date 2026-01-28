Zavřít reklamu

Mobil Pohotovost už nabízí AirTagy 2! První generaci pak příjemně zlevnila

Komerční sdělení: Zaujaly vás nedávno představené AirTagy 2? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Mobil Pohotovost je již má zařazeny do své nabídky, díky čemuž si je tak můžete u tohoto spolehlivého prodejce předobjednat a zajistit si tak, že až budou skladem, dostanete se k nim mezi prvními. A pokud vás AirTagy 2 nezaujaly, ale nějaký ten lokalizátor by se vám hodil, pak vězte, že AirTag 1. generace je nyní na Mobil Pohotovosti v příjemné slevě. Zde je však jedním dechem třeba dodat, že jakmile skladové zásoby dojdou, logicky sleva skončí a produkt bude nadobro vyprodán, jelikož jej Apple nahradí druhou generací. Pokud tedy chcete při nákupu AirTagu ušetřit, pak vězte, že je nyní ideální příležitost tak učinit. 

AirTagy na Mobil Pohotovosti naleznete zde

