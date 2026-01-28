Mobil Pohotovost už nabízí AirTagy 2! První generaci pak příjemně zlevnila

Komerční sdělení: Zaujaly vás nedávno představené AirTagy 2? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Mobil Pohotovost je již má zařazeny do své nabídky, díky čemuž si je tak můžete u tohoto spolehlivého prodejce předobjednat a zajistit si tak, že až budou skladem, dostanete se k nim mezi prvními. A pokud vás AirTagy 2 nezaujaly, ale nějaký ten lokalizátor by se vám hodil, pak vězte, že AirTag 1. generace je nyní na Mobil Pohotovosti v příjemné slevě. Zde je však jedním dechem třeba dodat, že jakmile skladové zásoby dojdou, logicky sleva skončí a produkt bude nadobro vyprodán, jelikož jej Apple nahradí druhou generací. Pokud tedy chcete při nákupu AirTagu ušetřit, pak vězte, že je nyní ideální příležitost tak učinit.
