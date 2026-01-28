iOS 26.4 se blíží! Kdy dorazí a co přinese?

Aktualizace iOS 26.3 bude relativně malá, ale s příchodem iOS 26.4 se uživatelé mohou těšit na mnohem zásadnější novinky. Apple připravuje personalizovanější Siri, sadu nových emoji a další vylepšení systému. Beta verze se očekává během několika týdnů a finální verze by měla dorazit v březnu nebo dubnu 2026.
Chytřejší Siri s kontextem
Apple letos ve spolupráci s Googlem plánuje výrazně posunout schopnosti Siri. Díky technologii Google Gemini nabídne Siri hlubší pochopení osobního kontextu, lepší orientaci na obrazovce a pokročilejší ovládání jednotlivých aplikací.
První vlna těchto novinek má být uvedena právě s iOS 26.4. Uživatelé budou moci například požádat Siri o informace o letu své matky nebo o detaily rezervace na oběd, přičemž asistentka si tyto údaje vyhledá v aplikacích Mail a Zprávy. Některé pokročilé funkce však přijdou až s iOS 27, kde by měla být uvedena chatbot verze Siri umožňující vedení konverzací podobných ChatGPT.
Nové emoji
Apple tradičně přidává nové emoji každý rok na jaře – naposledy tomu bylo v iOS 18.4 v březnu. V iOS 26.4 se chystá další sada devíti nových emoji, která byla představena konsorciem Unicode už v loňském roce.
Zatím nebyla zveřejněna jejich finální podoba, ale mezi návrhy se objevily symboly zaměřené na rozmanitost, emoce a nové předměty každodenního života. Nové emoji rozšíří možnosti vyjadřování a zpestří konverzace mezi uživateli.
Další funkce a očekávání
Podle informací od Filipe Esposita z Macworldu se v iOS 26.4 chystají i další menší vylepšení, jejichž detaily zatím nebyly oficiálně potvrzeny. Apple navíc často do systému přidává i bezpečnostní záplaty, optimalizace výkonu a změny v uživatelském rozhraní. Můžeme se dočkat těchto vylepšení:
- Pokud máte informace o kreditní kartě uložené v aplikaci Hesla, budete je moci automaticky vyplňovat i v aplikacích třetích stran.
- V aplikaci Freeform bude možné vytvářet složky.
- Apple údajně pracuje na novém tarifu pro aplikaci Apple TV, který bude zaměřen na sport.
- Objevily se známky nového validačního systému, který před přihlášením k účtu Apple (dříve Apple ID) a iCloudu ověří integritu zařízení.
- Nová funkce „Přesná poloha venku“ pro AirPods v aplikaci Najít.
Fanoušci iPhonů se tak mohou těšit nejen na chytřejší Siri a nová emoji, ale i na další překvapení. Beta verze by měla být dostupná vývojářům už během února. Finální vydání systému iOS 26.4 se pak očekává na přelomu března a dubna.