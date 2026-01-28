Zavřít reklamu

iOS 26.4 se blíží! Kdy dorazí a co přinese?

iPhone
Tomáš Svoboda
0

Aktualizace iOS 26.3 bude relativně malá, ale s příchodem iOS 26.4 se uživatelé mohou těšit na mnohem zásadnější novinky. Apple připravuje personalizovanější Siri, sadu nových emoji a další vylepšení systému. Beta verze se očekává během několika týdnů a finální verze by měla dorazit v březnu nebo dubnu 2026.

Chytřejší Siri s kontextem

Apple letos ve spolupráci s Googlem plánuje výrazně posunout schopnosti Siri. Díky technologii Google Gemini nabídne Siri hlubší pochopení osobního kontextu, lepší orientaci na obrazovce a pokročilejší ovládání jednotlivých aplikací.

Apple iOS-18-Siri-Personal-Context
iPhone Siri Glow iPhone-Siri-Glow
Siri Apple-Silicon-AI-Optimized-Feature-Siri-1
První vlna těchto novinek má být uvedena právě s iOS 26.4. Uživatelé budou moci například požádat Siri o informace o letu své matky nebo o detaily rezervace na oběd, přičemž asistentka si tyto údaje vyhledá v aplikacích Mail a Zprávy. Některé pokročilé funkce však přijdou až s iOS 27, kde by měla být uvedena chatbot verze Siri umožňující vedení konverzací podobných ChatGPT.

Nové emoji

Apple tradičně přidává nové emoji každý rok na jaře – naposledy tomu bylo v iOS 18.4 v březnu. V iOS 26.4 se chystá další sada devíti nových emoji, která byla představena konsorciem Unicode už v loňském roce.

iOS 26 Emoji Feature iOS-26-Emoji-Feature
trombone emoji trombone emoji
emoji iOS 2026 emoji iOS 2026
emoji ios 26.4 emoji ios 26.4
emoji 26 emoji 26
Zatím nebyla zveřejněna jejich finální podoba, ale mezi návrhy se objevily symboly zaměřené na rozmanitost, emoce a nové předměty každodenního života. Nové emoji rozšíří možnosti vyjadřování a zpestří konverzace mezi uživateli.

Další funkce a očekávání

Podle informací od Filipe Esposita z Macworldu se v iOS 26.4 chystají i další menší vylepšení, jejichž detaily zatím nebyly oficiálně potvrzeny. Apple navíc často do systému přidává i bezpečnostní záplaty, optimalizace výkonu a změny v uživatelském rozhraní. Můžeme se dočkat těchto vylepšení:

  • Pokud máte informace o kreditní kartě uložené v aplikaci Hesla, budete je moci automaticky vyplňovat i v aplikacích třetích stran.
  • V aplikaci Freeform bude možné vytvářet složky.
  • Apple údajně pracuje na novém tarifu pro aplikaci Apple TV, který bude zaměřen na sport.
  • Objevily se známky nového validačního systému, který před přihlášením k účtu Apple (dříve Apple ID) a iCloudu ověří integritu zařízení.
  • Nová funkce „Přesná poloha venku“ pro AirPods v aplikaci Najít.

Fanoušci iPhonů se tak mohou těšit nejen na chytřejší Siri a nová emoji, ale i na další překvapení. Beta verze by měla být dostupná vývojářům už během února. Finální vydání systému iOS 26.4 se pak očekává na přelomu března a dubna.

