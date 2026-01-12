4 novinky, které přinese aplikace Zdraví na iPhonech v iOS 26.4

Apple se letos chystá výrazně přepracovat svou zdravotní aplikaci Health nebo chcete-li Zdraví a přidat do ní hned čtyři zásadní novinky. Nový redesign, sledování jídla, videa s odborníky a AI asistent mají za cíl posunout uživatelskou zkušenost o několik úrovní výš. Tim Cook opakovaně tvrdí, že největší odkaz Apple pro společnost bude v oblasti zdraví – a právě tyto novinky mají jeho vizi naplnit.
Jednodušší a přehlednější vzhled
Podle informací magazínu Macworld přijde aplikace Zdraví v iOS 26.4 s novým rozložením kategorií a zjednodušeným zadáváním údajů. Přesné detaily zatím nejsou známy, ale cílem je zpřehlednit a zjednodušit každodenní používání. Aplikace se totiž stává klíčovou součástí Apple ekosystému a s tím souvisí i její modernizace. První beta verze iOS 26.4 se očekává už během několika týdnů a ostrá verze by měla být vydána na jaře. Nový vzhled má podpořit větší zapojení uživatelů do sledování vlastního zdraví.
Sledování jídla a kalorií
Apple se konečně pouští do oblasti, které se dosud vyhýbal – sledování jídelníčku a kalorického příjmu. Podle Marka Gurmana z Bloombergu bude tato funkce významnou součástí nové verze aplikace. Uživatelé tak budou moci zadávat své denní jídlo, sledovat příjem živin a získat zpětnou vazbu. To staví Apple do přímé konkurence aplikací jako je MyFitnessPal nebo Noom. Pokud vše půjde podle plánu, nová funkce bude dostupná ještě letos.
Videopodpora od lékařů
Další novinkou bude série instruktážních videí od odborníků, která pomohou uživatelům lépe porozumět svému zdraví. Apple chce přizvat ke spolupráci specialisty z oblasti výživy, spánku, duševního zdraví či fyzioterapie. Videa se budou zobrazovat podle konkrétních zdravotních trendů – například při zhoršení spánku nabídne aplikace video se spánkovým expertem. Tato funkce bude připomínat Apple Fitness+, ale zaměří se výhradně na zdraví.
AI zdravotní asistent
Součástí aktualizace bude i nový zdravotní AI agent. Ten bude analyzovat data z Apple Watch, iPhonu a dalších zařízení a navrhovat personalizovaná doporučení. Může jít o výživová doporučení, tipy na cvičení nebo dokonce vizuální analýzu pomocí zadní kamery během cvičení. Tato funkce má potenciál propojit se i s dalšími službami, například Apple Fitness+, a poskytovat ještě komplexnější péči o zdraví uživatelů.