Co se stalo? Apple znenadání vystavil stopku jen pár dní starým aktualizacím iOS!

Apple překvapil. Před pár hodinami totiž znenadání v tichosti zastavil podepisování několika iOS aktualizací, které vydal teprve na začátku týdne. To v praxi znamená, že i když se tyto verze mohou některým uživatelům stále zobrazovat v nabídce Aktualizace softwaru, nainstalovat je už není možné. Týká se to hned několika verzí systému napříč generacemi, konkrétně iOS 12, iOS 15, iOS 16 a iOS 18.
V pondělí Apple uvolnil aktualizace vede iOS 26.2.1 taktéž iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 a iOS 12.5.8, které byly určené především pro starší modely iPhonů. Společně s nimi dorazily také aktualizace iPadOS 15.8.6, iPadOS 16.7.3 a iPadOS 18.7.4 pro vybrané iPady. Smyslem těchto aktualizací nebylo přinášet nové funkce ani opravovat bezpečnostní chyby, ale zajistit, aby základní systémové služby na starších zařízeních fungovaly i do budoucna. Konkrétně šlo o výměnu expirovaného bezpečnostního certifikátu. Pokud by k této výměně nedošlo, přestaly by po lednu 2027 fungovat služby jako iMessage, FaceTime nebo přihlášení k Apple účtu. Apple to ostatně přímo zmiňuje i v poznámkách k vydání u aktualizací iOS 12 a iOS 15. Součástí oprav byl také problém, který u některých zařízení mohl bránit uskutečnění tísňového volání.
Zasažených zařízení není málo. Na straně iPhonů se jedná o modely od iPhonu 5s přes iPhone 6, 6s, 7, 8 a X, až po iPhone XS, XR, celou řadu iPhone 11 a i kompletní generaci iPhone 12. U iPadů se situace týká například iPadu mini 2 a 3, iPadu Air první i druhé generace, iPadu mini 4, starších iPadů Pro a také iPadů páté, sedmé a osmé generace.
Apple zatím nijak nevysvětlil, proč se rozhodl tyto aktualizace přestat podepisovat prakticky okamžitě po jejich vydání. Nejde však o nic úplně výjimečného. V minulosti už se několikrát stalo, že Apple po objevení chyb nebo jiných problémů dočasně zastavil instalaci nové verze systému a následně ji nahradil upraveným sestavením. Lze tedy očekávat, že pokud se skutečně objevil problém, aktualizace se v nějaké formě vrátí. Jakmile bude jasné, co za tímto krokem stojí a zda Apple chystá opravené verze, situaci budeme dál sledovat a článek aktualizujeme.