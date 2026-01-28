Zavřít reklamu

Co se stalo? Apple znenadání vystavil stopku jen pár dní starým aktualizacím iOS!

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple překvapil. Před pár hodinami totiž znenadání v tichosti zastavil podepisování několika iOS aktualizací, které vydal teprve na začátku týdne. To v praxi znamená, že i když se tyto verze mohou některým uživatelům stále zobrazovat v nabídce Aktualizace softwaru, nainstalovat je už není možné. Týká se to hned několika verzí systému napříč generacemi, konkrétně iOS 12, iOS 15, iOS 16 a iOS 18.

Mohlo by vás zajímat

V pondělí Apple uvolnil aktualizace vede iOS 26.2.1 taktéž iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 a iOS 12.5.8, které byly určené především pro starší modely iPhonů. Společně s nimi dorazily také aktualizace iPadOS 15.8.6, iPadOS 16.7.3 a iPadOS 18.7.4 pro vybrané iPady. Smyslem těchto aktualizací nebylo přinášet nové funkce ani opravovat bezpečnostní chyby, ale zajistit, aby základní systémové služby na starších zařízeních fungovaly i do budoucna. Konkrétně šlo o výměnu expirovaného bezpečnostního certifikátu. Pokud by k této výměně nedošlo, přestaly by po lednu 2027 fungovat služby jako iMessage, FaceTime nebo přihlášení k Apple účtu. Apple to ostatně přímo zmiňuje i v poznámkách k vydání u aktualizací iOS 12 a iOS 15. Součástí oprav byl také problém, který u některých zařízení mohl bránit uskutečnění tísňového volání.

iOS 15 iOS 15 1
iOS 15 iOS 15 2
iOS 15 iOS 15 3
iOS 15 iOS 15 7iOS 15
iOS 15 iOS 15 8
iOS 15 iOS 15 9
iOS 15 iOS 15 10
iOS 15 iOS 15 11
iOS 15 iOS 15 12
iOS 15 iOS 15 13
iOS 15 iOS 15 14
iOS 15 iOS 15 15
iOS 15 iOS 15 16
iOS 15 iOS 15 17
iOS 15 iOS 15 18
iOS 15 iOS 15 19
iOS 15 iOS 15 20
iOS 15 iOS 15 21
iOS 15 iOS 15 22
Vstoupit do galerie

Zasažených zařízení není málo. Na straně iPhonů se jedná o modely od iPhonu 5s přes iPhone 6, 6s, 7, 8 a X, až po iPhone XS, XR, celou řadu iPhone 11 a i kompletní generaci iPhone 12. U iPadů se situace týká například iPadu mini 2 a 3, iPadu Air první i druhé generace, iPadu mini 4, starších iPadů Pro a také iPadů páté, sedmé a osmé generace.

Apple zatím nijak nevysvětlil, proč se rozhodl tyto aktualizace přestat podepisovat prakticky okamžitě po jejich vydání. Nejde však o nic úplně výjimečného. V minulosti už se několikrát stalo, že Apple po objevení chyb nebo jiných problémů dočasně zastavil instalaci nové verze systému a následně ji nahradil upraveným sestavením. Lze tedy očekávat, že pokud se skutečně objevil problém, aktualizace se v nějaké formě vrátí. Jakmile bude jasné, co za tímto krokem stojí a zda Apple chystá opravené verze, situaci budeme dál sledovat a článek aktualizujeme.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.