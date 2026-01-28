Buďme rádi za Českou poštu! Tomuto muži došly objednané mobily po 16 letech

Občas se stane, že logistika selže. Ale aby zásilka dorazila s téměř šestnáctiletým zpožděním, to už se jen tak nevidí a to říkáme jako občasní klienti České pošty. Přesně to se ale nedávno stalo obchodníkovi z libyjského Tripolisu, kterému na začátku letošního roku dorazil balík mobilních telefonů objednaných někdy kolem roku 2010. A nutno dodat, že šlo o překvapení, na které se opravdu nedá připravit.
V době, kdy byla objednávka odeslána, vypadal mobilní svět úplně jinak než dnes. První iPhone sice už pár let existoval, jelikož v první generaci vyšel v roce 2007, ale dotykové smartphony byly stále spíš výjimkou než standardem. Většina lidí tehdy totiž sahala po klasických telefonech s malým displejem a tlačítkovou klávesnicí a trhu naprosto dominovala Nokia. Právě její přístroje si libyjský obchodník objednal a to od běžných modelů až po tehdejší „prémiovky“, které fungovaly i jako jasný symbol společenského statusu.
Une commande de Nokia arrive avec 16 ans de retard
Un revendeur libyen, installé à Tripoli, avait commandé ces téléphones en 2010, mais n’a reçu sa livraison qu’en 2026. pic.twitter.com/0SoXaMCK7w
— Renard Jean-Michel (@Renardpaty) January 8, 2026
Zásilka přitom neměla cestovat přes půl světa. Odesílatel byl jen několik kilometrů daleko. Jenže krátce nato přišlo arabské jaro, v Libyi vypukly protesty proti režimu Muammara Kaddáfího a země se propadla do dlouhodobé nestability, která trvá v různých podobách dodnes. Výsledkem byly mimo jiné i naprosto rozpadlé dodavatelské řetězce. Telefony tak skončily někde ve skladu na půli cesty a zůstaly tam ležet dlouhé roky, jak informoval server Gulf News.
Když se balík po letech konečně objevil, působil jeho obsah spíš jako výstava z technologického muzea než něco, co by byl objednavatel schopen prodat. Všechny telefony dnes totiž vypadají beznadějně zastarale a jejich praktická hodnota je minimální. Sám majitel si nicméně z celé situace dokázal udělat legraci a při pohledu na zapomenuté Nokie se ptal, zda jde ještě o telefony, nebo už spíš o artefakty.
Zajímavé je, že část lidí v komentářích vidí v příběhu i obchodní příležitost. Některé modely ve velmi dobrém stavu by prý mohly zaujmout sběratele a není vyloučeno, že by za ně obchodník dnes dostal klidně víc, než kolik za ně před lety zaplatil. Jiní ale upozorňují na vážnější rovinu celé události. Konkrétně o celé situaci mluví jako o ukázkovém příkladu toho, jak zásadně může politická a bezpečnostní situace v zemi ovlivnit podnikání, logistiku i úplně obyčejný život.
Tak na tom ted muze slusne vydelat, veterani :D