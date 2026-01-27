Tyto iPhony dokáží naplno využít AirTag 2

Apple včera představil novou generaci AirTagu, která přináší výrazné zlepšení funkce Přesné hledání. Díky druhé generaci čipu Ultra Wideband dokáže nový AirTag navádět uživatele k hledanému předmětu až z o 50 % větší vzdálenosti než dosavadní model. Tuto výhodu však nevyužijí všichni, neboť klíčovou roli hraje kompatibilní iPhone. Rozšířený dosah Přesného hledání funguje pouze v kombinaci s iPhony vybavenými druhou generací čipu Ultra Wideband. Konkrétně jde o:
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
Starší zařízení tuto technologii postrádají, a proto zůstávají omezená na dosah, který byl vlastní první generaci AirTagu. Apple zároveň potvrzuje, že model iPhone 16e druhou generací Ultra Wideband čipu vybaven není.
Pro uživatele starších iPhonů ale nejde o úplnou ztrátu funkčnosti. Přesné hledání, byť v původním rozsahu, je i nadále podporováno na iPhonech 11 a novějších. Navíc Apple u nového AirTagu vylepšil i Bluetooth čip, což přináší lepší celkový dosah mimo režim Přesného hledání, opět při použití iPhonu 11 a novějšího. Nový AirTag je již nyní k objednání na webu Apple.com a v aplikaci Apple Store. Do kamenných Apple Storů se dostane během tohoto týdne. Cena zůstává beze změny. V USA stojí jeden AirTag 29 dolarů, balení čtyř kusů pak 99 dolarů. U nás tedy za cenu 790 korun za kus, případně 2 690 korun za balení čtyř kusů.
“ Apple zároveň potvrzuje, že model iPhone 16e druhou generací Ultra Wideband čipu vybaven není.“ No bodejť, když nemá ani tu první. Apple ušetřil dva dolary a do 16e vůbec nedal UWB.
To vypadá, že nové Éčko bude ještě rozumnější kauf než to současné 🤣