Zavřít reklamu

Tyto iPhony dokáží naplno využít AirTag 2

Vše o Apple
Jan Vajdák
2

Apple včera představil novou generaci AirTagu, která přináší výrazné zlepšení funkce Přesné hledání. Díky druhé generaci čipu Ultra Wideband dokáže nový AirTag navádět uživatele k hledanému předmětu až z o 50 % větší vzdálenosti než dosavadní model. Tuto výhodu však nevyužijí všichni, neboť klíčovou roli hraje kompatibilní iPhone. Rozšířený dosah Přesného hledání funguje pouze v kombinaci s iPhony vybavenými druhou generací čipu Ultra Wideband. Konkrétně jde o:

  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air

Starší zařízení tuto technologii postrádají, a proto zůstávají omezená na dosah, který byl vlastní první generaci AirTagu. Apple zároveň potvrzuje, že model iPhone 16e druhou generací Ultra Wideband čipu vybaven není.

airtag gallery4 202601 airtag-gallery4-202601
airtag gallery3 202601 GEO EMEA airtag-gallery3-202601_GEO_EMEA
airtag gallery2 202601 GEO EMEA airtag-gallery2-202601_GEO_EMEA
airtag gallery4 202601 GEO EMEA airtag-gallery4-202601_GEO_EMEA
airtag gallery5 202601 GEO EMEA airtag-gallery5-202601_GEO_EMEA
airtag 1pack select 202601 airtag-1pack-select-202601
airtag gallery3 202601 airtag-gallery3-202601
airtag gallery2 202601 airtag-gallery2-202601
Vstoupit do galerie

Pro uživatele starších iPhonů ale nejde o úplnou ztrátu funkčnosti. Přesné hledání, byť v původním rozsahu, je i nadále podporováno na iPhonech 11 a novějších. Navíc Apple u nového AirTagu vylepšil i Bluetooth čip, což přináší lepší celkový dosah mimo režim Přesného hledání, opět při použití iPhonu 11 a novějšího. Nový AirTag je již nyní k objednání na webu Apple.com a v aplikaci Apple Store. Do kamenných Apple Storů se dostane během tohoto týdne. Cena zůstává beze změny. V USA stojí jeden AirTag 29 dolarů, balení čtyř kusů pak 99 dolarů. U nás tedy za cenu 790 korun za kus, případně 2 690 korun za balení čtyř kusů.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.