iOS 26.2.1 řeší v této zemi zásadní problém, který mohl v krajním případě ohrozit i život!

iPhone
Jiří Filip
Včera vydaný iOS 26.2.1 toho přináší víc, než se mohlo na první pohled zdát. V poznámkách k aktualizaci na svém webu totiž Apple později upřesnil, že tato aktualizace má v Austrálii řešit další problémy s nouzovým voláním, které se týkají především starších iPhonů. V aktualizovaném dokumentu podpory firma výslovně doporučuje všem uživatelům iPhonů 12 a starších, aby si nainstalovali nejnovější dostupný software. Jen tak mají mít jistotu, že jejich zařízení dokáže bez problémů uskutečnit tísňové volání na číslo 000.

Vedle iOS 26.2.1 Apple současně vydal i aktualizace pro starší systémy, konkrétně iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 a iOS 12.5.8. Ty mají zajistit, že se podobné potíže nebudou opakovat ani na starších modelech iPhonů a také na mobilních verzích Apple Watch. Aktualizace watchOS 26.2.1 se pak týká Apple Watch Series 6 a novějších.

Problém má kořeny už v prosinci, kdy v Austrálii došlo k technickému selhání mobilních sítí. To způsobilo, že iPhony 12 nebyly schopny uskutečnit nouzové hovory. Apple na situaci reagoval už vydáním iOS 26.2, ale nynější balík aktualizací má ochranu rozšířit i na další starší zařízení a předejít podobným scénářům do budoucna. Firma zároveň přiznává, že australské mobilní sítě se stále upravují a v krajních případech se mohou potíže s nouzovým voláním u velmi starých telefonů ještě objevit.

Apple proto zveřejnil seznam zařízení, u nichž aktualizaci důrazně doporučuje. Patří sem iPhony od iPhonu 6 až po celou řadu iPhone 12 včetně, oba modely iPhonu SE, ale také Apple Watch SE 2, Series 6 až Series 10 a obě generace Apple Watch Ultra. Podrobnosti k celé situaci Apple shrnuje ve svém podpůrném dokumentu věnovaném nouzovým hovorům v Austrálii.

