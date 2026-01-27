Zavřít reklamu

Blíží se konec éry Tima Cooka? Diskuze o odchodu šéfa Applu nabírají na obrátkách

Diskuse o budoucnosti Tima Cooka v čele společnosti Apple v posledních měsících výrazně zesílily, konkrétní termín jeho odchodu ale zůstává nejasný. Zatímco deník Financial Times už dříve uvedl, že Apple se měl připravovat na odstoupení Tima Cooka již na začátku roku 2026, novější informace tento scénář spíše mírní.

Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg se totiž takto brzký termín „nejeví jako pravděpodobný“. Gurman už dříve uvedl, že by byl „šokován“, pokud by Tim Cook odešel z pozice generálního ředitele ještě před polovinou roku 2026. Minimálně do červnové vývojářské konference WWDC by tak měl Apple nadále vést právě Tim Cook.

Opakovaně se objevují také spekulace o tom, že by se Tim Cook po odchodu z výkonné role mohl přesunout do funkce předsedy správní rady Applu. Ani tento krok však zřejmě není bezprostřední. Současný předseda Arthur D. Levinson je totiž navržen k opětovnému zvolení na únorové valné hromadě akcionářů. Přestože interní pravidla Applu obecně nedoporučují znovuzvolení členů rady po dosažení 75 let, firma v případě Arthura D. Levinsona žádá výjimku kvůli jeho dlouholetým zkušenostem a odbornému zázemí.

Za nejpravděpodobnějšího nástupce Tima Cooka je dlouhodobě považován John Ternus, současný šéf hardwarového inženýrství Applu. Nedávné převedení dohledu nad designovými týmy právě na Johna Ternuse podle Marka Gurmana jasně ukazuje, kdo má k nejvyšší pozici ve vedení společnosti momentálně nejblíže.

Tim Cook stojí v čele Applu od roku 2011 a loni oslavil pětašedesáté narozeniny, dosáhl tedy běžného důchodového věku ve Spojených státech. Vše však nasvědčuje tomu, že předání vedení společnosti je stále otázkou spíše delšího časového horizontu spíše než bezprostřední změny.

