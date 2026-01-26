iOS 26.2.1 vyjde možná už dnes a tohle přinese!

Apple dnes skrze poznámky „pod čarou“ v tiskových zprávách pro oznámení novinek potvrdil, že už velmi brzy vydá iOS 26.2.1 a watchOS 26.2.1. Kdy přesně se tak stane sice můžeme jen hádat, nicméně vůbec by nebylo překvapivé, kdyby se tak stalo už dnes, maximálně pak zítra. Nové AirTagy se totiž začínají prodávat od středy, takže je jasné, že dnešek nebo zítřek jsou jediné možné dny pro vydání,
Zmínka o watchOS 26.2.1 se objevila přímo v tiskové zprávě k novému AirTagu, kde iOS 26.2.1 Apple nenápadně uvádí v poznámkách pod čarou na produktové stránce tohoto nového trackeru. A ačkoliv jde o spíše menší aktualizace, pár důležitých změn přece jen přinášejí.
Nový AirTag si totiž vyžádá iPhone s iOS 26.2.1 nebo novějším systémem, bez aktualizace se tak neobejdete. watchOS 26.2.1 pak rozšiřuje funkci Přesné hledání i na Apple Watch Series 9 a novější a také na Apple Watch Ultra 2 a další generace. Zatím ale není úplně jasné, zda se tato novinka týká výhradně nového AirTagu, nebo zda bude fungovat i s původní verzí.
Kromě toho lze u iOS 26.2.1 očekávat klasickou porci oprav chyb a možná i zalepení některých bezpečnostních děr. Žádná velká revoluce se tedy nekoná, ale i tak jde o aktualizace, které dává smysl nainstalovat co nejdříve.