Tento trik vám umožní odesílat fotky z iPhonu ve vysoké kvalitě

Sdílení fotografií patří k nejčastějším činnostem na iPhonu. Ať už jde o snímky z dovolené, rodinné momenty nebo povedené portréty, většina uživatelů chce, aby se k příjemci dostaly v co nejlepší kvalitě. iOS ale v některých případech automaticky fotografie zmenšuje nebo komprimuje. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak tomu zabránit a odeslat snímky v původní podobě.
Proč se kvalita fotek při sdílení snižuje
Systém iOS se snaží šetřit mobilní data a zrychlit odesílání, proto při sdílení přes některé služby automaticky optimalizuje velikost obrázků. Výsledkem může být nižší rozlišení, ztráta jemných detailů nebo odstranění metadat, která jsou důležitá například pro další úpravy. Pokud ale chcete zachovat originální rozlišení, barevnost i informace o snímku, stačí při sdílení použít správné nastavení.
Jak odeslat fotografie v původní kvalitě
- Postup je rychlý a nevyžaduje instalaci žádné další aplikace:
- Otevřete aplikaci Fotky a vyberte snímky, které chcete sdílet
- Klepněte na tlačítko Sdílet
- Ještě před odesláním otevřete další volby (ikona tří teček)
- Zapněte možnost Všechna data fotek
- Zvolte způsob odeslání (např. AirDrop, iMessage nebo jinou aplikaci)
Tímto krokem systému jasně řeknete, že nechcete žádnou optimalizaci a že má fotografie odeslat v plné velikosti, včetně všech metadat.
Kdy se plná kvalita opravdu hodí
Odesílání fotek v originálním rozlišení oceníte hlavně v situacích, kdy mají snímky sloužit k dalšímu zpracování – například pro tisk, úpravy v grafických aplikacích nebo archivaci. Smysl to dává i při sdílení uměleckých nebo profesionálních fotografií, kde záleží na každém detailu. Naopak pro rychlé sdílení momentek v chatu může být optimalizovaná verze stále praktičtější a rychlejší.
Možnost odeslat fotografie v plné kvalitě je jedním z těch nenápadných, ale velmi užitečných triků, které systém od Apple nabízí. Stačí si na něj vzpomenout ve správnou chvíli a vaše snímky dorazí k příjemci přesně tak, jak jste je zachytili – bez rozmazání a bez kompromisů.