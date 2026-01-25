Souhrn Apple týdne: rýsují se nové AirPody a vylepšení iPhonu Air

Apple letos podle úniků chystá hned několik zajímavých novinek. Vedle standardních AirPods Pro 3 má dorazit i jejich prémiová varianta s podporou gest, infračervenou kamerou a možným čipem H3. Zároveň se rýsuje menší Dynamic Island u iPhonu 18 Pro díky částečnému přesunu Face ID pod displej a nejasná budoucnost druhé generace iPhonu Air, která může dorazit už letos – nebo až v roce 2027.
Vylepšené AirPods Pro 3
Společnost Apple má letos údajně rozšířit nabídku bezdrátových sluchátek AirPods o nezvyklý, ale strategicky velmi zajímavý krok. Vedle standardních AirPods Pro 3 se má objevit i jejich dražší, prémiovější varianta, která nebude novou generací v pravém slova smyslu, ale spíše „high-end“ verzí existujícího modelu.
Už v září 2025 analytik Ming-Chi Kuo uvedl, že Apple chystá výraznější nástupce AirPods Pro v roce 2026. To by bylo poměrně netypické, protože Apple obvykle obměňuje hardware AirPods zhruba po třech letech. Připomeňme, že AirPods Pro 2 byly představeny v roce 2022 a v roce 2023 se dočkaly „jen“ přechodu na USB-C a drobných úprav.
Podle Kua mají budoucí AirPods Pro nabídnout výraznější hardwarovou inovaci, konkrétně alespoň jednu miniaturní infračervenou kameru. Ta by měla sloužit k rozpoznávání gest a zároveň zlepšit prostorový zvuk, zejména ve spojení s headsetem Apple Vision Pro. Sluchátka by se tak mohla stát mnohem interaktivnějším doplňkem než doposud. Tyto informace následně doplnil čínský leaker vystupující pod přezdívkou Instant Digital. Podle něj nepůjde o samostatnou generaci AirPods Pro 4, ale o prémiovou variantu AirPods Pro 3, která se bude prodávat souběžně se základním modelem.
Hlavním rozdílem dražší varianty AirPods Pro má být právě infračervená kamera a důraz na ovládání gesty. Spekuluje se dokonce o tom, že by Apple mohl u prémiového modelu zcela upustit od tlakových senzorů na stopkách a vsadit výhradně na bezdotykové ovládání.
Ve hře je také nový zvukový čip H3. Podle novináře Marka Gurmana z agentury Bloomberg Apple na nové generaci audio čipu pracuje, přičemž AirPods Pro 3 zatím zůstaly u staršího čipu H2 z roku 2022. Nasazení H3 by mohlo přinést lepší kvalitu zvuku, nižší spotřebu energie i pokročilejší výpočetní funkce.
Přesné načasování uvedení zatím není jasné, Apple ale tradičně představuje nové AirPods ve druhé polovině roku. Většina klíčových modelů – od původních AirPods přes AirPods Pro 2 až po AirPods Pro 3 – byla odhalena během zářijové keynote věnované iPhonům. Pokud se historie bude opakovat, mohli bychom se nové, prémiové varianty AirPods Pro 3 dočkat právě letos na podzim.
Další únik iPhonu 18
Spekulace kolem podoby čelního panelu iPhonu 18 Pro dostávají další konkrétnější obrysy. Renomovaný analytik Ross Young nyní podpořil čerstvý únik informací o tom, jak Apple plánuje zmenšit Dynamic Island u nadcházející generace iPhonů. Young, bývalý viceprezident společnosti Counterpoint Research, na síti X uvedl, že aktuální tvrzení čínského leakera Instant Digital odpovídá tomu, co sám naznačoval už ve své zprávě z června 2025. Tehdy uvedl, že část systému Face ID se přesune pod displej, ale viditelné prvky zcela nezmizí.
Podle nejnovějších informací se má pod displej přesunout pouze infračervený flood illuminator, zatímco bodový projektor, infračervená kamera a selfie kamera zůstanou součástí menšího Dynamic Islandu, který by se měl i nadále nacházet ve středu horní části displeje. Tento scénář je navíc i v souladu s dřívějšími zprávami novináře Marka Gurmana z Bloombergu. Nové detaily tak přímo rozporují nedávnou zprávu Wayna Ma z The Information, podle níž měl Apple Dynamic Island zcela odstranit. Stále pravděpodobnější se proto zdá, že šlo o nedorozumění související s částečným přesunem Face ID pod displej. Apple by měl iPhone 18 Pro představit tradičně v září.
Vylepšení iPhonu Air?
Osud druhé generace iPhonu Air zůstává nejasný, nicméně nový únik naznačuje, že by se zařízení mohlo objevit dříve, než se dosud předpokládalo. Podle čínského leakera Fixed Focus Digital má Apple stále v plánu uvést iPhone Air 2 už letos na podzim. Leaker, který s podobným tvrzením přišel už koncem minulého roku, uvádí, že zpětná vazba z výroby stále ukazuje na podzimní uvedení. Novinka by se tak mohla představit po boku modelů iPhone 18 Pro a spekulovaného skládacího iPhonu. Zároveň ale dodává, že změny budou jen velmi drobné a půjde spíše o rutinní aktualizaci.
Tato tvrzení jsou v rozporu se zprávami serveru The Information, podle nichž Apple údajně odložil iPhone Air až na rok 2027. Na tyto informace reagoval novinář Mark Gurman, který upozornil, že iPhone Air nebyl nikdy vázán na každoroční cyklus. Podle něj by se další generace mohla objevit až později, s důrazem na nový 2nm čip a lepší výdrž baterie.