Souhrn Apple týdne: Nové MacBooky, funkce v budoucí Siri a vylepšení v komunikaci s Androidem

Apple připravuje zásadní změny napříč ekosystémem: chytřejší a osobnější Siri s podporou Gemini, bezpečnější RCS komunikaci mezi iOS a Androidem díky E2EE a velmi silný rok 2026 pro MacBooky – od levnějšího modelu pro studenty až po nové výkonné Pro verze.
Ještě lepší Siri díky Google Gemini
Společnosti Apple a Google tento týden potvrdily, že umělá inteligence Gemini bude stát v pozadí výrazně personalizovanější verze hlasové asistentky Siri. Server The Information nyní přinesl další podrobnosti o tom, co uživatele čeká.
Už na jaře má Siri v iOS zvládat odpovídat na faktické otázky přirozenějším, konverzačním způsobem, vyprávět příběhy, poskytovat základní emoční podporu nebo pomáhat s praktickými úkoly, jako je rezervace cestování. Nově by také měla umět vytvářet dokumenty v aplikaci Poznámky, například ukládat recepty či přehledy informací.
Další funkce má Apple představit na konferenci WWDC v červnu. Patřit mezi ně má znalost předchozích konverzací a schopnost nabízet proaktivní návrhy na základě dat z aplikací, jako je Kalendář. To zapadá do dříve oznámeného konceptu lepšího chápání osobního kontextu, obsahu na obrazovce a hlubší kontroly nad jednotlivými aplikacemi.
Zajímavé je, že aktuální prototyp Siri nenese žádné viditelné označení Googlu ani Gemini. Apple má navíc možnost model dále ladit tak, aby odpovědi odpovídaly jeho představě. Personalizovaná Siri byla poprvé představena na WWDC 2024 a očekává se její příchod v rámci iOS 26.4 na jaře, přičemž některé pokročilé funkce dorazí až v iOS 27.
Vylepšení komunikace mezi iOS a Androidem na obzoru?
Betaverze operačního systému iOS 26.3 napovídá tomu, že společnost Apple začíná připravovat půdu pro zásadní změnu v oblasti zpráv. Konkrétně jde o možnost, aby mobilní operátoři mohli nabídnout end-to-end šifrování (E2EE) pro zprávy RCS, což by mělo výrazný dopad na aplikaci Zprávy na iPhonu.
Aby bylo E2EE u RCS možné, musí systém podporovat RCS Universal Profile 3.0. Ten přináší řadu funkcí dosud typických spíše pro iMessage: šifrování obsahu zpráv i příloh, odpovědi přímo ve vlákně, úpravy a odvolání odeslaných zpráv nebo plnohodnotné reakce Tapback bez různých kompromisů. RCS se na iPhone dostalo už s iOS 18, tehdy ale jen ve verzi Universal Profile 2.4, která nabízela spíše základní modernizaci klasických SMS.
Apple už dříve uvedl, že E2EE pro RCS plánuje napříč iOS, iPadOS, macOS i watchOS, časový plán však neupřesnil. Nyní se zdá, že první krok přichází právě s iOS 26.3. Nasazení ale bude záviset na operátorech a pravděpodobně i na spolupráci s Google, aby byl zážitek jednotný na iOS i Androidu. Podpora se může zpočátku objevit jen v některých zemích a postupně se rozšiřovat směrem k iOS 27.
Na jaké MacBooky se můžeme těšit v letošním roce?
Rok 2026 by se mohl stát mimořádně silným obdobím pro notebooky Apple. Podle dostupných informací se totiž očekává uvedení až čtyř různých modelových řad MacBook, které mají oslovit jak cenově citlivé zákazníky, tak uživatele požadující maximální výkon a nejmodernější technologie.
Největší pozornost budí spekulace o vůbec prvním „low-cost“ MacBooku. Ten má mířit především na studenty, školy a běžné uživatele, kteří dnes často sahají po Chromeboocích nebo levných noteboocích s Windows. Podle informací od Mark Gurman z Bloombergu by měl mít zhruba 13palcový displej a pohánět jej má čip A18 Pro, známý z iPhonu 16 Pro. Výkonem se má blížit MacBooku Air s čipem M1, přičemž cena by se mohla pohybovat mezi 699 a 899 dolary.
Na opačném konci nabídky stojí očekávané aktualizace MacBook Pro s čipy M5 Pro a M5 Max, vyráběnými 3nm technologií společnosti TSMC. Tyto modely mají přinést vyšší výkon, rychlejší paměť i úložiště, avšak bez zásadních designových změn.
Změny by naopak měly dorazit s další generací. Podle Ming-Chi Kuo Apple chystá zcela přepracovaný MacBook Pro s čipy M6, OLED displejem, tenčím tělem a dokonce i dotykovou obrazovkou. Pokud se tyto plány naplní, rok 2026 by mohl nabídnout nejširší a technologicky nejzajímavější nabídku MacBooků v historii.