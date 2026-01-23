Unikly detaily o dosud největším setu LEGO Pán prstenů! Známe cenu, počet dílků i minifigurky

Pokud jste si mysleli, že LEGO už u Pána prstenů narazilo na cenový i velikostní strop, podle nejnovějších úniků jste se hodně spletli. Do světa totiž prosakují další detaily o chystaném setu LEGO The Lord of the Rings: Minas Tirith, který má být nejen největším LOTR setem všech dob, ale zároveň i jedním z největších, jaké kdy LEGO vůbec vyrobilo. Na oficiální odhalení sice stále čekáme, podle informací z komunity Brick Tap má však stavebnice nabídnout neuvěřitelných 8 278 dílků, což by z ní udělalo šestý největší LEGO set historie, a cenovku, ze které se zatočí hlava i těm nejvěrnějším fanouškům Středozemě.
O Minas Tirith se poprvé začalo mluvit už loni na podzim a postupně bylo jasné, že nepůjde o žádnou drobnost. Teď se však zdá, že realita bude ještě o kus divočejší. Cena má údajně startovat na 600 až 650 dolarech, přičemž vydání je plánováno na 1. června 2026. Set má nést označení 11377 a podle všeho půjde o takzvaný „facade build“, tedy stavbu, která detailně zpracovává čelní část města, zatímco zadní strana zůstává otevřená kvůli přístupu do interiéru.
Potěší ale i „lidský“ obsah, protože LEGO má do krabice přibalit minimálně deset minifigurek. Chybět nemá Aragorn, Gandalf Bílý, Pippin, Denethor II, Faramir ani čtyři vojáci Gondoru, přičemž zajímavým bonusem je i Shadowfax, Gandalfův kůň. Set má spadat do řady LEGO Icons a mířit spíše na dospělé fanoušky, což ostatně naznačuje jak rozsah, tak cenovka.
Pokud se tyto informace potvrdí, Minas Tirith se stane skutečným sběratelským monstrem, které překoná i dosud největší LOTR set Rivendell. Otázkou tak není, zda bude o stavebnici zájem, ale spíš kdo si na ni bude muset začít šetřit už teď. LEGO zjevně sází na nostalgii i ochotu fanoušků sáhnout hodně hluboko do kapsy a podle všeho se tentokrát vůbec nedrží při zemi.