Rok 2025 přepsal pravidla aplikací. Hry padají, AI raketově roste

Podle nové zprávy Sensor Tower: State of Mobile 2026 se v roce 2025 odehrály významné změny na trhu mobilních aplikací. Nejenže TikTok zůstal suverénním lídrem ve staženích, příjmech z nákupů v aplikaci a celkovém čase stráveném v aplikaci, ale zároveň prudce vzrostl zájem o AI asistenty a krátké dramatické seriály.
Zpráva uvádí, že ChatGPT zaznamenalo meziroční nárůst o 148 % ve staženích, 254 % v příjmech z nákupů v aplikaci a ohromujících 426 % v celkovém čase používání. Díky tomu se stalo druhou nejstahovanější aplikací světa a zároveň vedoucí AI aplikací před Google Gemini, DeepSeek, Perplexity nebo Meta AI.
Hry stagnují, AI a video aplikace rostou
Zatímco celkový počet stažení zůstal meziročně stabilní, poprvé utrácí uživatelé více za aplikace než za mobilní hry. Herní aplikace zaznamenaly pouze 1% růst tržeb a 7% pokles stažení. Naopak AI asistenti se stali desátou největší kategorií podle celkového času používání s meziročním skokem 426 %.
Velkým překvapením se stala kategorie Short Drama – tedy krátké dramatické příběhy, které zaznamenaly podobný růst jako AI aplikace. V kombinaci s pokračující dominancí sociálních sítí, kde uživatelé celosvětově strávili téměř 2,5 bilionu hodin, jde o další důkaz změny uživatelského chování.
Top aplikace v kategoriích a genderové rozdíly
Mezi nejstahovanějšími aplikacemi v kategoriích najdeme:
- AI: ChatGPT
- Hry: Block Blast!
- Finance: PhonePe
- Obchod: Temu
- Video: DramaBox
- Social: TikTok
- Jídlo: McDonald’s
- Cestování: Uber
- Zdraví: Flo
- Sport: Dream11
V závěru roku se ChatGPT stalo devátou nejpoužívanější aplikací mezi americkými muži, zatímco Pinterest, TikTok a Vemo dominovaly ženskému publiku.