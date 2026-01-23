Zavřít reklamu

Rok 2025 přepsal pravidla aplikací. Hry padají, AI raketově roste

Ostatní články
Tomáš Svoboda
0

Podle nové zprávy Sensor Tower: State of Mobile 2026 se v roce 2025 odehrály významné změny na trhu mobilních aplikací. Nejenže TikTok zůstal suverénním lídrem ve staženích, příjmech z nákupů v aplikaci a celkovém čase stráveném v aplikaci, ale zároveň prudce vzrostl zájem o AI asistenty a krátké dramatické seriály.

Mohlo by vás zajímat

Zpráva uvádí, že ChatGPT zaznamenalo meziroční nárůst o 148 % ve staženích, 254 % v příjmech z nákupů v aplikaci a ohromujících 426 % v celkovém čase používání. Díky tomu se stalo druhou nejstahovanější aplikací světa a zároveň vedoucí AI aplikací před Google Gemini, DeepSeek, Perplexity nebo Meta AI.

Hry stagnují, AI a video aplikace rostou

Zatímco celkový počet stažení zůstal meziročně stabilní, poprvé utrácí uživatelé více za aplikace než za mobilní hry. Herní aplikace zaznamenaly pouze 1% růst tržeb a 7% pokles stažení. Naopak AI asistenti se stali desátou největší kategorií podle celkového času používání s meziročním skokem 426 %.

sensor tower rankings 2026 sensor-tower-rankings-2026
sensor tower gender apps 2026 sensor-tower-gender-apps-2026
sensor tower yearly downloads 2026.jpg sensor-tower-yearly-downloads-2026.jpg
Vstoupit do galerie

Velkým překvapením se stala kategorie Short Drama – tedy krátké dramatické příběhy, které zaznamenaly podobný růst jako AI aplikace. V kombinaci s pokračující dominancí sociálních sítí, kde uživatelé celosvětově strávili téměř 2,5 bilionu hodin, jde o další důkaz změny uživatelského chování.

Top aplikace v kategoriích a genderové rozdíly

Mezi nejstahovanějšími aplikacemi v kategoriích najdeme:

  • AI: ChatGPT
  • Hry: Block Blast!
  • Finance: PhonePe
  • Obchod: Temu
  • Video: DramaBox
  • Social: TikTok
  • Jídlo: McDonald’s
  • Cestování: Uber
  • Zdraví: Flo
  • Sport: Dream11

V závěru roku se ChatGPT stalo devátou nejpoužívanější aplikací mezi americkými muži, zatímco Pinterest, TikTok a Vemo dominovaly ženskému publiku.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.