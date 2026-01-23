Netflix jde s dobou! Brzy zavede nový typ formátu sledování obsahu, který znáte ze sociálních sítí

Streamovací platforma Netflix letos plánuje rozšířit svou mobilní aplikaci o podporu vertikálního videa. Společnost s tímto formátem experimentuje už více než půl roku a nyní potvrdila, že jej hodlá nasadit plošně. Jde o další krok, kterým se tradiční video-on-demand služby přizpůsobují proměňujícím se návykům diváků.
Informaci přinesl server TechCrunch s odkazem na poslední vyjádření k hospodaření společnosti. Podle slov vedení má být přepracovaná mobilní aplikace uvedena v průběhu roku 2026 a jejím cílem je „lépe obsloužit rozšiřování podnikání v následujícím desetiletí“. Klíčovým prvkem redesignu má být hlubší integrace vertikálních video feedů. Netflix tento formát testuje od května, zatím především prostřednictvím krátkých upoutávek na vlastní seriály a filmy. Nová podoba aplikace má nabídnout plynulejší prohlížení obsahu ve stylu krátkých, posouváním ovládaných klipů, jaké jsou běžné na sociálních sítích.
Greg Peters ze společnosti Netflix naznačil, že využití vertikálního videa se nemusí omezit jen na trailery. Zmínil možnost rozšíření o další typy obsahu, například video podcasty nebo jiné krátké formáty, které by mohly zvýšit míru zapojení uživatelů a dobu strávenou v aplikaci. Z pohledu Netflixu jde o logickou reakci na to, že značná část sledování dnes probíhá na chytrých telefonech, které uživatelé nejčastěji drží ve vertikální poloze. Krátká, rychle konzumovatelná videa navíc představují osvědčený nástroj, jak zaujmout publikum a nasměrovat ho k plnohodnotnému obsahu.
Fotogalerie
Na druhé straně změna vyvolává otázky ohledně dalšího sbližování streamovacích služeb se sociálními platformami a o tom, jaký dopad to bude mít na samotný charakter filmového a seriálového obsahu. Netflix zatím neupřesnil, do jaké míry se vertikální formát promítne do jeho dlouhodobé obsahové strategie, ani zda půjde pouze o doplněk, nebo o výraznější posun v uživatelském rozhraní.