Nenápadná změna v zákulisí Applu: Tim Cook svěřil klíčovou roli svému možnému nástupci!

Podle nové zprávy agentury Bloomberg došlo na konci loňského roku k významné, avšak nenápadné změně ve vedení Applu. Generální ředitel Tim Cook měl pověřit Johna Ternuse, senior viceprezidenta pro hardwarové inženýrství, dohledem nad celkovou designovou strategií společnosti. V praxi to znamená, že Ternus má na starosti strategické směřování designu na nejvyšší úrovni, ačkoli samotní šéfové designových týmů nadále formálně spadají přímo pod Tima Cooka. Dosud Ternus úzce spolupracoval především s týmem průmyslového designu zaměřeným na hardware, nyní se však jeho vliv rozšiřuje i na oblast softwarového rozhraní a celkové uživatelské zkušenosti.
Fotogalerie
Bloomberg zároveň upozorňuje, že tato změna neznamená, že se blíží odchod Tima Cooka. Přesto je John Ternus dlouhodobě považován za jednoho z hlavních interních kandidátů na jeho nástupce. Tomu napovídá i fakt, že Cook se jej snaží více zapojovat do širšího chodu firmy a Apple jej stále častěji staví do role veřejné tváře společnosti. Změna přichází v době, kdy je vedení designu v Applu již několik let v pohybu. Po odchodu Jonyho Ivea a následných organizačních přesunech spadala odpovědnost pod COO Jeffa Williamse, který však nedávno odešel do důchodu. Ačkoli je nové uspořádání podle některých nezvyklé, odráží snahu dát designu pevnější vedení.