„Ještě chvíli to vydrží“ – Aneb odkládání výměny baterie v iPhonu se nevyplácí

Komerční sdělení: Baterie v iPhonu stárne, aniž bychom si toho na první pohled vůbec všimli. Jak tedy poznat, že nastal ideální čas na její výměnu?
Jak poznat špatný stav baterie v iPhonu
Existuje hned několik možností, jak poznat, že baterie ve Vašem iPhonu už není v takové kondici jako dříve a nastala vhodná doba navštívit iPhone servis.
- Rychlá pokles % – ráno sundáte iPhone z nabíječky s plnou baterií, ale při obědě už ho přepínáte do úsporného režimu? Jeden ze signálů, které byste rozhodně neměli ignorovat. „Zdravá“ baterie by měla vydržet cca celý den běžného užívání
- Předčasné vypínání – máte ještě 10 – 20 – 30%, ale iPhone se z ničeho nic vypne? Po připojení nabíječky ihned naskočí a ukazuje několik desítek procent? Další z náznaků, že už baterie nedrží tak, jak by měla.
- Zahřívání – nabíjíte iPhone a on se hodně zahřívá? V některých případech kdy je baterie opravdu špatná, může docházet k zahřívání v takové míře, že vám bude až nekomfortní telefon v ruce vůbec držet.
- Kondice baterie pod 85% – V nastavení telefonu najdete i záložku s kondicí baterie. Pokud vám klesne kondice do rozmezí mezi 85-80%, doporučuje se baterii vyměnit. Pokud klesne kondice pod 80%, objeví se vám v kondici baterie (servis), čímž vám iPhone naznačuje, že byste měli vyhledat servis, kde vám baterii vymění.
- Nafouknutí baterie – ten nejhorší možný signál. V případě, že se vám začne baterie nafukovat, bude docházet k odlepování displeje a může dojít k jeho poškození. V případě, že se vám baterie začne nafukovat a vy si toho všimnete, iPhone ideálně vypněte, nedávejte na nabíječku a opravdu vyhledejte pomoc.
Jak vypadá nafouklá baterie v iPhonu
Nafouklá baterie opravdu není žádný výjimečným případ, v servisu Apple produktů Tvrzenýsklo.cz se s tímto jevem setkáváme každý týden. Někdy je baterie nafouklá více, někdy méně. Největší průšvih je, když se baterie nafukuje u novějších iPhonů (od 12 generace výše) a dokáže rozlepit displej. Odlepí se sklo od rámečku displeje a dojde k nenávratnému poškození displeje. Ve výsledku se vám pak oprava iPhonu prodraží nejen o výměnu baterie, ale i o výměnu displeje. Na přiloženém videu si můžete prohlédnout, jak taková nafouklá baterie vypadá.
Kde si nechat baterii v iPhonu vyměnit?
Nejen baterii, ale i jakýkoliv další problém s vaším iPhonem vám rádi pomůžeme vyřešit v našem servisu Tvrzenýsklo.cz – výměnu baterie zvládneme víceméně u všech modelů skoro na počkání. (dle náročnosti od 15 do 90 minut) Všechny baterie máme skladem přímo na naší prodejně na Praze 5, kousek od metra B – Anděl. Při výměně používáme baterie české značky Wolfix, které podporují konfiguraci od iPhonu 12 mini po nejnovější modely, ale umíme pracovat i s originálními bateriemi. Na výměnu není nutné provádět rezervaci předem, ale rozhodně tím nic nezkazíte. :)
Cena výměny baterie v iPhonu:
Kompletní ceník všem prováděných oprav najedete na webu, ale nejčastěji prováděné výměny baterií jsou:
- iPhony 12. gen – 1490 korun
- iPhony 13. gen – 1590 korun
- iPhone 14. gen – 1690 korun
- iPhony 15. gen – 1990 korun
Uvedené ceny jsou končené. V ceně je zahrnuta cena náhradního dílu i provedené práce. Samozřejmostí je záruka. V případě jakéhokoliv dotazu se na nás nebojte obrátit na tel. čísle +420 776 76 70 72, nebo na emailu: kalina@tvrzenysklo.cz
