DATART: Češi mění návyky. Prodeje odšťavňovačů v prosinci vyskočily o 45 %

Tisková zpráva: Zájem Čechů o zdravější životní styl se stále častěji promítá do jejich nákupního chování. Prodejní data maloobchodního řetězce DATART ukazují, že v roce 2025 významně vzrostla poptávka po odšťavňovačích, přičemž samotný prosinec přinesl meziroční nárůst prodejů o 45 %. Zákaznický zájem přitom není omezený jen na novoroční předsevzetí či sezónní impulzy, ale poptávka zůstává stabilní po celý rok. Vývoj naznačuje proměny spotřebitelských návyků i rostoucí ochotu Čechů smysluplně investovat do svého zdraví, prevence a kvalitnějšího životního stylu.
Zájem o zdraví je vysoký, realita naráží na bariéry
Tento vývoj zapadá do širšího společenského kontextu. Podle nezávislé studie STADA Health Report 2025 se o zdravý životní styl zajímá 92 procent Čechů, skutečně ho však podle vlastního hodnocení dlouhodobě žije pouze 33 procent populace. Mezi hlavní překážky patří nedostatek času, motivace a finanční omezení. Data zároveň ukazují, že stres a psychická zátěž mají významný vliv na každodenní fungování lidí.
Právě tyto faktory podle DATARTu pomáhají vysvětlit rostoucí zájem o praktická a časově nenáročná řešení v oblasti stravování. Spotřebiče pro přípravu čerstvých šťáv a smoothie umožňují zařadit ovoce a zeleninu do jídelníčku i v obdobích, kdy lidé čelí vyšší pracovní zátěži nebo mají méně prostoru věnovat se složitější přípravě jídel.
Zima jako zkouška i příležitost
Zima bývá pro organismus zkouškou. Nabídka čerstvého ovoce a zeleniny je omezenější, častěji se dostavuje únava a lidé hledají způsoby, jak své tělo v chladnějších měsících podpořit. Právě období od podzimu do jara je proto vhodné pro doplňování vitamínů přirozenou cestou – pomocí čerstvých šťáv, smoothie a kuchyňských pomocníků, které usnadňují jejich každodenní přípravu.
Vedle klasických studených nápojů se v zimních měsících prosazují také tzv. teplá smoothie. Ta kombinují ovoce a zeleninu s rostlinnými či jinými mléky a přirozeně zapadají do zimního jídelníčku. Díky jednoduché přípravě představují komfortní variantu pro období, kdy lidé mají méně energie i času na složitější režim.
Prodeje potvrzují dlouhodobý trend
Růst poptávky po odšťavňovačích a smoothie mixérech podporují i novoroční předsevzetí, podle dat DATARTu ale nejde o krátkodobý jev. Prodeje těchto spotřebičů zůstávají stabilní napříč celým rokem a zákazníci je stále častěji vnímají jako běžnou součást domácnosti.
Mezi nejprodávanější značky v této kategorii patří Bosch, ETA a Philips. U značky Bosch dominují odstředivé odšťavňovače, které zákazníci volí především pro jejich rychlost a jednoduchou obsluhu. Podobná situace je i u značky ETA, kde odstředivé modely tvoří přibližně 75 procent všech prodaných odšťavňovačů, zatímco zhruba čtvrtina připadá na pomalejší šnekové přístroje určené pro častější a náročnější využití.
„Zákazníci dnes nehledají jeden univerzální typ přístroje, ale řešení, které zapadne do jejich každodenního režimu. Volba se odvíjí především od prostoru v kuchyni a četnosti používání. U zákazníků, kteří odšťavňují pravidelně, převažují šnekové odšťavňovače. Zároveň roste zájem o horizontální modely, které nejsou tak vysoké, snadno se vejdou na kuchyňskou linku a jejich nabídka se na trhu rychle rozšiřuje,“ říká Tomáš Zezula, produktový manažer DATART.
Vánoce táhnou, ale zájem přetrvává
Z hlediska sezónnosti zaznamenává DATART nejsilnější prodeje v období sklizně, zejména v létě a na podzim, kdy dozrávají jablka. Silné je rovněž vánoční a zimní období. V prosinci 2025 vzrostly prodeje odšťavňovačů meziročně o 45 procent a smoothie mixérů řádově o deset procent oproti stejnému měsíci roku 2024.
„Vyšší poptávku ale nevidíme jen na konci roku. Celý rok 2025 se vyznačoval stabilním zájmem, což podle nás potvrzuje, že zdravější návyky přestávají být čistě sezónní záležitostí,“ doplňuje Zezula.
Budoucnost: méně místa, více funkcí
Další vývoj trhu bude podle DATARTu ovlivňovat důraz na kompaktní rozměry a spojování více funkcí do jednoho zařízení. Zákazníci se zajímají o řešení, která šetří místo a zjednodušují obsluhu, například kombinace mixéru a odšťavňovače v jednom přístroji. Vedle výkonu tak při rozhodování hraje roli také design a praktičnost.
