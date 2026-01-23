Bojíte se, že vám oranžový iPhone 17 Pro zrůžoví? Tento test vás zaručeně uklidní

Koncem loňského roku se mezi majiteli iPhonů 17 Pro rozšířila poměrně nepříjemná panika. Na Redditu se totiž objevily fotky modelu v oranžové barvě, který měl po čase výrazně změnit odstín a přejít do růžové či lehce „rose gold“ podoby. Pár dalších případů na sebe nenechalo dlouho čekat a z nového barevného hitu se rázem stal potenciální strašák. Teď se ale ukazuje, že realita je o poznání klidnější, než se tehdy zdálo.
Apple už dříve upozorňoval, že na iPhonech by se neměly používat čisticí prostředky obsahující bělidla nebo peroxid vodíku. Právě ten je totiž silným oxidantem a podle všeho stojí i za zmiňovanými případy změny barvy. Jinými slovy, problém se netýká běžného používání telefonu, ale spíš experimentování s agresivní chemií, která na hliníkové tělo prostě nepatří.
Zajímavý test teď přinesl redaktor CNETu Andrew Lanxon, kterému bylo jasné, že běžní uživatelé se spíš než laboratorních podmínek bojí obyčejné nehody při úklidu. Vzal proto Cosmic Orange iPhone 17 Pro a opakovaně na něj aplikoval hned dva přípravky, které Apple výslovně nedoporučuje a to sice odstraňovač skvrn s kyslíkovým bělidlem a klasické husté bělidlo. A to ne jednou, ale opakovaně během tří měsíců, přičemž chemii nechával na povrchu klidně i hodinu. Výsledek je pak naprosto jasný viditelná není prakticky žádná změna. Ani po několika měsících nebylo podle něj možné s jistotou říct, že by se barva viditelně posunula. Pokud už, tak jen v určitém světle a při hodně pečlivém zkoumání, kdy si sám nebyl jistý, jestli si rozdíl spíš nepředstavuje. Jinými slovy, žádná dramatická proměna z oranžové do růžové se nekonala.
Poučení je tak poměrně jednoduché. Nedělejte z iPhonu pokusného králíka a nečistěte ho bělidlem, ale pokud omylem sáhnete po hadříku, který přišel do kontaktu s běžným čisticím prostředkem, není důvod propadat panice. Vypadá to, že tedy oranžová má mnohem silnější nervy, než se zpočátku zdálo. A že případy změny barvy byly skutečně spíš raritní chybou ve výrobě nežli něčím, co by mělo člověka jakkoliv vyvést z míry.