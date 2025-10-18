LsA exkluzivně: Našemu čtenáři zrůžověl fotomodul na oranžovém iPhonu 17 Pro Max! Podívejte se na fotky a video

Apple možná stojí na pokraji dalšího nepříjemného problému ohledně výrobní kvality iPhonů 17 Pro (Max). Poté, co se krátce po jejich prodejích začalo mezi jablíčkáři řešit to, jak snadno se jak hliníková, tak skleněná část poškrábe, se začaly v posledních desítkách hodin v diskuzních fórech i na sociálních sítích objevovat příspěvky naštvaných majitelů iPhonů 17 Pro (Max), kterým jejich oranžové modely začaly pozvolna měnit barvu na růžovou. A přestože se zprvu zdálo, že se jedná o extrémně ojedinělý problém, minimálně na Redditu a podobných fórech hlásí podobnou závadu čím dál víc uživatelů a co víc, setkal se s ní i jeden z našich čtenářů. Ten nám následně poslal sérii fotek a videí (za což tímto Václavovi děkujeme) a nutno dodat, že to pěkná podívaná rozhodně není. Ostatně, posuďte sami.
Fotogalerie
Jak můžete vidět na posledním screenshotu v galerii výše, jeho iPhone 17 Pro Max byl vyroben v červenci, takže se velmi pravděpodobně jedná o telefon z první výrobní várky dodaný hned ke startu prodejů. Co se pak týče změny barvy, oranžovou nahradila růžová zatím jen na zadním fotomodulu a to pravděpodobně proto, že zbytek těla je kryt krytem, který může bránit například rychlejší oxidaci či jakéhokoliv jiného jevu, který za změnou barvy stojí.
Apple se k celé záležitosti zatím nevyjádřil a k dispozici nemáme ani stanovisko servisu či prodejce, od kterého si Václav telefon pořídil. Jednoznačně se ale jedná o vadu, která už tak pošramocené pověsti lehce poškrábatelných iPhonů 17 Pro (Max) plusové body úplně nepřidá. Návrat na hliník se tedy Applu tak úplně nevydařil, což je škoda vzhledem k tomu, že třeba tepelné vlastnosti má díky tomu novinka skutečně lepší. Závěrem se nicméně sluší dodat, že se stále jedná o velmi ojedinělý problém a šance, že se u vás projeví, je pořád dost malá. Nicméně evidentně existuje.