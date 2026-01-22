Získejte doživotní licenci Office 2021 Pro za 31,25 € a Office 2024 Home and Business za 89,99 €

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu
Potřebujete v roce 2026 trochu povzbudit? Ať už se vracíte do práce, do školy nebo jen řídíte projekty z domova, MS Office má nástroje, které vám pomohou zvládnout váš seznam úkolů. Není to jediný způsob, jak zaplatit stovky za vaše digitální klíče. Budete překvapeni po návštěvě zimního výprodeje Keysoff, kde můžete zakoupit klíče Office 2021, klíče Win 11 Pro a balíčky klíčů s neuvěřitelnou 90% slevou z oficiální ceny.
Právě včas na nový rok si z účtu odstraňte nahromaděné poplatky za předplatné! Pořiďte si MS Office Professional 2021 pro WinOS a získejte kompletní sadu za 31,25 € (doporučená maloobchodní cena 219,99 €) bez měsíčních poplatků, včetně aplikací Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access a Teams – pokrývající vše od psaní zpráv a správy rozsáhlých datových sad až po vytváření prezentací, které nevypadají jako „na poslední chvíli“. Pokud rozpočet není problém, nejnovější Office 2024 Home and Business je k dispozici za pouhých 89,99 € pro PC i Mac. Office 2024 Home and Business bude představovat další milník v klasické řadě Office od MS a poskytne aktualizované verze těchto základních aplikací s novými funkcemi a vylepšeními, které budou v daném okamžiku zmrazeny, což uživatelům zajistí dlouhodobou stabilitu a předvídatelnost.
Office za vynikající ceny jsou tu pro vás! (Slevový kód: SKK62)
- Office 2021 Pro Plus – 31.25€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 48.99€
- Office 2024 Home and Business – 89.99€
- Office 2021 Pro Plus (2 Keys) – 59.25€ (29.63€/Key)
- Office 2021 Pro Plus (3 Keys ) – 81.75€ (27.25€/Key)
- Office 2021 Pro Plus (5 PCs) – 129.25€ (25.85€/PC)
- Office 2019 Pro Plus (1 PC) – 25.4€
- Office 2024 Home – 128.10€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.99€
- Visio Professional 2024 – 32.99€
- Project Professional 2024 -35.99€
Originální Windows levněji neseženete! (Slevový kód: SKK50)
- Win 11 Pro CD-KEY (1 PC) – 13.05€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC (1 PC) – 12.85€
- Win 11 Pro CD-KEY (2 keys) – 24.80€ (12.40€/Key)
- Win 11 Pro CD-KEY (3 Keys) – 34.60€ (11.53€/Key)
- Win 11 Pro CD-KEY (5 Keys) – 52.80€ (10.56€/Key)
- Win 11 Home CD-KEY (1 PC) – 12.70€
- Win 10 Pro CD-KEY (1 PC) – 8.88€
- Win 10 Home CD-KEY (1 PC) – 8.81€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC (1 PC) – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 31.50€
Upgrade Your PC at One Go! Save Big! (Slevový kód: SKK62）
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – Package – 41.60€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus – Package – 41.19€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – Package – 37.15€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus – Package – 37.05€
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2021 Pro Plus – Package – 40.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Package – 39.99€
Množstevní slevy jsou tu pro vás
- Win 11 Pro (50 keys) – 400€ (Only 8€/Key)
- Win 11 Pro (100keys) – 750€ (Only 7.5€/Key)
- Win 11 Home (50 Keys) – 389€ (Only 7.59€/Key)
- Win 11 Home (100 Keys) – 699€ (Only 6.99€/Key)
- Office 2021 Pro Plus (50 Keys) – 1250€ (Only 25€/Key)
- Office 2021 Pro Plus (100 Keys) – 2400€ (Only 24€/Key)
Další softwarové nástroje zdarma
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 12 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC (Lifetime) – 21.99€
Prozkoumejte další nástroje>>>
Proč si vybrat Keysoff?
Keysoff chápe důležitost autenticity a dostupnosti, a proto nabízí originální produkty od předních značek za velmi konkurenceschopné ceny. Nezapomeňte během sváteční výprodeje uplatnit speciální slevový kód, abyste získali exkluzivní nabídky na širokou škálu softwarových licencí. Díky systému okamžitého digitálního doručení Keysoff je každá transakce plynulá a efektivní; zakoupené licence jsou doručeny přímo na váš e-mail, což eliminuje jakékoli náklady na fyzickou dopravu a umožňuje vám okamžitě začít používat váš software. Tisíce originálních pozitivních recenzí a vynikající hodnocení 4,8 hvězdiček na Trustpilot jasně potvrzují reputaci Keysoff. Nakupujte své klíče bez obav! Ať už potřebujete jakoukoli pomoc, specializovaný tým Keysoff je připraven vám pomoci!
(Kontakt na Keysoff: service@keysoff.com).
Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.
Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.
Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.