Apple Watch znovu na mušce. Nový patentový spor může skončit zákazem prodeje!

Apple Watch se v posledních letech opakovaně ocitají v centru patentových sporů. Po kauzách se společnostmi AliveCor a Masimo přichází vyšetřování vedené americkou Komisí pro mezinárodní obchod (ITC). Stížnost tentokrát pochází od texaské firmy UnaliWear a netýká se výhradně Applu, ale širšího spektra chytrých hodinek. Podnět směřuje na nositelná zařízení vybavená funkcí detekce pádu, kam kromě Apple Watch spadají také hodinky od společností Samsung, Google a Garmin. UnaliWear tvrdí, že tato zařízení porušují několik jejích patentů, konkrétně americké patenty číslo 10,051,410 a 10,687,193, které se vztahují právě k technologii rozpoznání pádu uživatele.
Podle oficiálního oznámení ITC se stížnost týká dovozu těchto zařízení do Spojených států, jejich prodeje po dovozu i samotného prodeje na americkém trhu. Společnost UnaliWear zároveň uvádí, že splňuje zákonné podmínky existence relevantního průmyslu v USA. Od ITC požaduje zahájení vyšetřování a následné vydání zákazu dovozu dotčených produktů spolu s příkazy k zastavení jejich prodeje na území Spojených států. Pokud by ITC stížnosti vyhověla, mohlo by to vést k situaci podobné sporu s Masimo, kdy byl na základě rozhodnutí komise dočasně zakázán dovoz jablečných hodinek do USA. V aktuálním případě mají dotčené společnosti dvacet dní na vyjádření. Pokud tak neučiní, hrozí jim rozhodnutí v jejich neprospěch bez dalšího projednávání.