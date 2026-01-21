iPhone 18 Pro se dočká citelně jasnějšího displeje!

Apple u iPhonu 18 podle všeho znovu výrazně posune hranice toho, co dnes považujeme za jasný displej. Podle čínského leakera vystupujícího pod přezdívkou Instant Digital mají být nároky Applu na jas natolik vysoké, že dodavatel BOE má jen minimální šanci se na výrobě panelů vůbec podílet. Jinými slovy, Apple má chtít něco, co je minimálně v tuto chvíli mimo možnosti části dodavatelského řetězce.
Pokud se tyto informace potvrdí, iPhone 18 by mohl nabídnout citelný skok vpřed právě v oblasti jasu, který je stále důležitější nejen venku na slunci, ale i při sledování HDR obsahu. Pro srovnání, iPhone 13 a iPhone 14 nabízely běžný maximální jas 800 nitů a 1 200 nitů v HDR. S příchodem iPhonů 15, 16 a 17 Apple posunul laťku na 1 000 nitů běžného jasu a 1 600 nitů v HDR, přičemž iPhone 17 navíc zvýšil maximální venkovní jas z 2 000 na výrazných 3 000 nitů. A právě tady zřejmě Apple ještě zdaleka neřekl poslední slovo.
Zajímavé je i to, že korejský server The Elec prakticky ve stejnou dobu informoval o dalších problémech BOE s výrobou OLED panelů pro iPhone, kvůli čemuž mají miliony objednaných displejů nově putovat k Samsung Display. To by jen potvrzovalo, že Apple tlačí na technologický posun, který momentálně zvládá jen úzký okruh výrobců. iPhone 18 má podle dosavadních informací dorazit na začátku roku 2027 a kromě extrémně jasného displeje se očekává také nasazení čipu A20, nového modemu C2 a jednodušší verze ovládání fotoaparátu. Pokud se spekulace o displeji naplní, může jít o jednu z těch změn, která na papíře zní nenápadně, ale v reálném používání udělá překvapivě velký rozdíl.