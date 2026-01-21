iPhone 17 válcuje Čínu, poráží Huawei a láme prodejní rekordy!

Prodejům iPhonů 17 se daří. Navzdory počáteční kritice redesignu modelů Pro se nové iPhony ukazují jako mimořádně úspěšné. A to i v Číně, tedy na jednom z nejnáročnějších trhů světa. Nejnovější data naznačují, že Apple zde dokázal předběhnout nejen běžné domácí výrobce, ale i dlouhodobě silný Huawei. Podle analytické zprávy společnosti Counterpoint Research se iPhone 17 stal v Číně během Vánoc vůbec nejprodávanějším smartphonem. Meziročně zde vzrostly dodávky této řady o 28 procent, což je výrazný kontrast oproti většině místních značek. Zaběhlé značky jako Xiaomi, Honor či Vivo ve stejném období zaznamenaly v Číně pokles. Meziroční růst si udržely pouze Oppo a Apple, přičemž Apple ostatní výrazně překonal.
Ačkoliv se celá řada iPhone 17 prodává velmi dobře, výjimkou je model iPhone Air. Ten se na čínský trh dostal později kvůli omezením okolo eSIM a zároveň nenabídl tamním uživatelům dostatečně přesvědčivý poměr ceny a výkonu. V Číně, ostatně stejně jako téměř všude, zlomily iPhonu Air vaz vyšší cena, slabší výdrž baterie a pouze jeden zadní fotoaparát. Apple však tento model vnímá jako experiment a lze očekávat, že další generace tyto nedostatky odstraní.