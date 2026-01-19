iOS 26: proměňte své fotografie v působivou prostorovou scénu

Loni představený operační systém iOS 26 přináší funkci, která promění obyčejné snímky ve vaší knihovně v dechberoucí zážitek. Spatial Scenes dokáže dodat fotografiím hloubku a jemný pohyb, takže při každém pohledu na displej působí živěji a realističtěji. A co je nejlepší – k fungování nepotřebuje Apple Intelligence, takže si ji užijí i majitelé starších iPhonů nebo uživatelé v oblastech, kde je Apple Intelligence omezená.
Jak Spatial Scenes funguje
Fotosystém v iOS 26 analyzuje snímek pomocí umělé inteligence a vytváří tzv. hloubkovou mapu. Subjekty na popředí zůstávají při pohybu telefonu stabilní, zatímco pozadí se jemně posouvá. Výsledkem je paralaxní efekt, který věrně napodobuje způsob, jakým naše oči vnímají prostor. Funkce funguje na všech iPhonech od modelu iPhone 12 výše a lze ji zapnout prakticky u každé fotografie, která má jasně rozpoznatelné popředí a pozadí.
Aktivace v aplikaci Fotky
Stačí otevřít libovolný kompatibilní snímek v aplikaci Fotky. V pravém horním rohu se zobrazí malá ikona šestiúhelníku. Po jejím klepnutí se fotografie okamžitě přepne do prostorového zobrazení. Pak už jen stačí lehce naklánět iPhone a sledovat, jak se scéna „rozhýbe“. Efekt je citlivý i na malé pohyby – není třeba dramatické kývání, jemný náklon úplně postačí.
Prostorový efekt na zamčené obrazovce
Apple posunul Spatial Scenes ještě dál: nyní lze stejný efekt využít i na zamčené obrazovce. iOS při výběru tapety automaticky nabídne snímky, které funkci podporují. Pokud si vyberete vlastní fotografii, uvidíte v nastavení tapety jednoduchý přepínač, kterým Spatial Scenes aktivujete či vypnete. Díky tomu se každé odemknutí telefonu mění v malý vizuální zážitek – pozadí reaguje na pohyb zařízení a působí, jako byste se dívali skrz okno do živého prostoru.