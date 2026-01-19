Lisa Jackson: další legenda Applu definitivně odešla do důchodu

Apple definitivně uzavírá jednu významnou kapitolu. Společnost tento týden odstranila Lisu Jackson ze stránky vedení firmy, čímž formálně potvrdila její odchod do důchodu, který Apple oznámil již dříve. Jackson působila v Applu od roku 2013 jako viceprezidentka pro životní prostředí, politiku a společenské iniciativy a přímo podléhala Timu Cookovi. Během více než deseti let měla zásadní vliv na podobu ekologické a společenské politiky Applu. Stála za rozsáhlými projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické efektivity a snižování uhlíkové stopy. Právě pod jejím vedením si Apple stanovil ambiciózní cíl stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální napříč celou svou činností.
Vedle environmentálních témat měla Jackson na starosti také iniciativu zaměřenou na rasovou rovnost a spravedlnost a dohlížela na tým pro vztahy s vládami jiných zemí. Tim Cook při oznámení jejího odchodu vyzdvihl, že Apple díky jejímu přístupu snížil globální emise skleníkových plynů o více než 60 procent oproti roku 2015 a zároveň posílil své postavení při jednáních s vládami po celém světě. Před nástupem do Applu působila Lisa Jackson jako administrátorka americké Agentury pro ochranu životního prostředí během prvního funkčního období prezidenta Baracka Obamy. Po jejím odchodu se struktura vedení mění. Týmy pro životní prostředí a společenské iniciativy nově spadají pod provozního šéfa Sabiha Khana. Dohled nad vládními vztahy přechází pod hlavního právníka společnosti.