Tim Cook plat 2025: Kolik si vydělal šéf Applu za loňský rok?

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Že má Tim Cook královský plat je zřejmě jasné každému, kdo má přehled o tom, jakou hodnotu má společnost, v jejímž čele stojí. Tušíte však, o jaké částce se to vlastně bavíme? Pokud ne, nezoufejte. Apple totiž předložil jako každý rok americké komisi pro cenné papíry dokumenty, které výši platu Tima Cooka odhalují.

Zatímco v roce 2023 si Tim Cook od Applu přišel konkrétně na 74,6 milionů dolarů, loni mu na účet dorazilo jen o něco málo méně – konkrétně 74,3 milionů dolarů. Tato částka se skládá konkrétně ze základního platu, který činí 3 miliony dolarů (jen pro zajímavost, jeho výše se nezměnila od roku 2026), dále pak ze 57,5 milionů dolarů v akciových odměnách, 12 milionu dolarů v odměnách na základě výkonu (tedy de facto bonusech) a 1,76 milionu dolarů v jiných kompenzacích (příspěvky na životní pojištění, proplácení dovolené, náklady na bezpečnost a osobní náklady na leteckou dopravu. O to větší paradox je, že Cookovi o peníze vlastně vůbec nejde, jelikož se již mnohokrát nechal slyšet, že žije velmi skromný život a že veškeré své peníze daruje na konci svého života na charitu. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že Apple vlastně jen posílá jinou cestou peníze na dobročinné účely. A co vy, jak byste s takovým balíkem naložili?

Diskuze

Související



