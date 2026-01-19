Dostupnost MacBooku Pro vázne: rýsuje se příchod nových modelů?

Dostupnost MacBooků Pro v oficiálním e-shopu Applu se v posledních dnech výrazně ztenčuje, přičemž situace se liší v závislosti na konfiguraci či regionu. Zatímco některé modely jsou stále skladem nebo mají krátkou dodací lhůtu, jiné už nyní vykazují čekací dobu blížící se až dvěma měsícům.
Nejvýraznější zpoždění je momentálně patrné ve Spojených státech, ale podobný trend se může postupně projevit i na dalších trzích. Apple tradičně neuvádí důvody zdržení oficiálně, kombinace faktorů však naznačuje, že v zákulisí se může dít víc než jen běžná logistika.
U vybraných 14″ a 16″ konfigurací MacBooku Pro s čipem M4 Pro zatím žádné výrazné zdržení patrné není. Jakmile se ale podíváme na modely osazené výkonnějším M4 Max, situace se rychle mění. U mnoha konfigurací se v americkém Apple Online Storu aktuálně objevují odhadované termíny doručení mezi 6. a 24. únorem, v některých případech i později. Úplně nejdelší čekání se týká zakázkově konfigurovaných 14″ modelů s 16jádrovým M4 Max a 128 GB operační paměti, u nichž se dodání odhaduje až na polovinu března.
Je důležité zdůraznit, že dostupnost se liší podle regionů. Zatímco ve Spojených státech jsou zpoždění nejviditelnější, v Evropě či Asii může dostupnost jednotlivých konfigurací vypadat zcela odlišně – některé varianty mohou být skladem, jiné naopak čekají na doplnění. Apple často alokuje zásoby nerovnoměrně podle poptávky na jednotlivých trzích, takže situace se může ze dne na den změnit. Pro zákazníky to znamená jediné: pokud zvažují nákup konkrétní konfigurace, vyplatí se sledovat dostupnost průběžně a nepočítat s univerzálním termínem dodání.
Fotogalerie
Novinky zkraje roku?
Zajímavé je také načasování celé situace. Základní 14″ MacBook Pro byl sice aktualizován čipem M5 už v říjnu, na výkonnější varianty s čipy M5 Pro a M5 Max se ale stále čeká. Právě prodlužující se dodací lhůty u současných modelů mohou naznačovat blížící se hardwarovou obnovu, což by nebylo nic neobvyklého. Apple už v minulosti představil nové generace MacBooků Pro v lednu, konkrétně v roce 2023 s čipy M2 Pro a M2 Max, takže je pravděpodobné, že momentální částečná nedostupnost může skutečně naznačovat brzký příchod nových modelů.
Vyloučit samozřejmě ale nelze ani prozaičtější vysvětlení. Zdržení může být způsobeno omezeními v dodávkách operačních pamětí, obzvláště těch s vysokou kapacitou RAM. S problémy tohoto rázu se v poslední době potýká celý technologický průmysl a Apple logicky není výjimkou. Je tedy možné i to, že prodloužené termíny dodání nesouvisí přímo s chystaným uvedením nových modelů, ale spíše s aktuálními výrobními limity.
Napovědět může i blížící se období finančních a marketingových oznámení. Apple na konci ledna spouští balíček kreativních aplikací Creator Studio a zároveň bude zveřejňovat výsledky hospodaření za uplynulé čtvrtletí. Právě podobná období Apple v minulosti využíval k jemnému naznačení dalšího směru vývoje. Ať už jsou důvody jakékoli, jedno je jisté: pokud máte vyhlédnutý konkrétní MacBook Pro, dostupnost se v nejbližších týdnech může měnit rychleji, než jste zvyklí. A pokud toužíte přímo po novince, vyplatí se pro jistotu ještě chvíli počkat.