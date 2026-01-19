Zavřít reklamu

Apple TV zdarma na palubě letadla! Air France nabízí nové výhody pro cestující

Apple TV
Martin Hradecký
Společnost Air France oznámila, že cestující na jejích dálkových letech mohou zdarma sledovat vybrané pořady z Apple TV (dříve Apple TV+). K dispozici je více než 45 hodin obsahu přímo na obrazovkách v letadle, a to v angličtině i francouzštině.

Ted Lasso, Severance i Prehistoric Planet zdarma

V nabídce najdete například první tři epizody oblíbených seriálů jako Ted Lasso, The Morning Show, Severance, Prehistoric Planet nebo The Snoopy Show. Vše je dostupné prostřednictvím obrazovek na sedadlech, a to bez nutnosti připojení k internetu. Společnost tímto krokem rozšiřuje palubní zábavu a přibližuje prémiový obsah širšímu publiku. Nabídka je dostupná na vybraných dálkových linkách a v průběhu roku bude rozšířena.

Nový Wi-Fi portál s týdenním přístupem k Apple TV

Air France také spouští nový vysokorychlostní Wi-Fi portál, který cestujícím umožní týdenní bezplatný přístup k Apple TV obsahu na jejich vlastních zařízeních. Tento portál bude podle společnosti nasazen napříč celou flotilou do konce roku 2026.

Podobné výhody už nabízejí i další aerolinky, například American Airlines, United a Air Canada, které také umožňují bezplatný přístup k obsahu Apple TV během letu. Pro fanoušky Apple TV je to skvělá zpráva – a důvod těšit se na další let s Air France.

