Apple TV zdarma na palubě letadla! Air France nabízí nové výhody pro cestující

Společnost Air France oznámila, že cestující na jejích dálkových letech mohou zdarma sledovat vybrané pořady z Apple TV (dříve Apple TV+). K dispozici je více než 45 hodin obsahu přímo na obrazovkách v letadle, a to v angličtině i francouzštině.
Ted Lasso, Severance i Prehistoric Planet zdarma
V nabídce najdete například první tři epizody oblíbených seriálů jako Ted Lasso, The Morning Show, Severance, Prehistoric Planet nebo The Snoopy Show. Vše je dostupné prostřednictvím obrazovek na sedadlech, a to bez nutnosti připojení k internetu. Společnost tímto krokem rozšiřuje palubní zábavu a přibližuje prémiový obsah širšímu publiku. Nabídka je dostupná na vybraných dálkových linkách a v průběhu roku bude rozšířena.
Nový Wi-Fi portál s týdenním přístupem k Apple TV
Air France také spouští nový vysokorychlostní Wi-Fi portál, který cestujícím umožní týdenní bezplatný přístup k Apple TV obsahu na jejich vlastních zařízeních. Tento portál bude podle společnosti nasazen napříč celou flotilou do konce roku 2026.
Podobné výhody už nabízejí i další aerolinky, například American Airlines, United a Air Canada, které také umožňují bezplatný přístup k obsahu Apple TV během letu. Pro fanoušky Apple TV je to skvělá zpráva – a důvod těšit se na další let s Air France.