Tvůrci seriálového hitu Pluribus z Apple TV prozradili, jak vymýšleli jeho název

Apple TV
Amaya Tomanová
0

První řada seriálu Pluribus je u konce a její tvůrce Vince Gilligan se v jednom z rozhovorů ohlédl za překvapivě náročným hledáním finálního názvu. Přestože dnes působí titul promyšleně a významově přesně, cesta k němu byla mnohem klikatější, než by se mohlo zdát.

Mohlo by vás zajímat

Gilligan prozradil, že tým měl v průběhu vývoje na stole zhruba stovku různých názvů. Slovo „pluribus“ přitom před premiérou seriálu rozhodně nepatřilo mezi běžně používané výrazy. Vychází z latinského rčení e pluribus unum – „jeden z mnoha“ – které má kořeny v rané historii Spojených států a symbolizuje spojení rozdílných prvků do jednoho celku. Právě tato myšlenka velmi dobře rezonuje s tématy i strukturou samotného seriálu.

V rozhovoru pro podcast Happy Sad Confused, který moderuje Josh Horowitz, Gilligan přiznal, že hledání názvu trvalo „dva až tři roky“ a připomínalo podle jeho slov „poušť bez nápadů“. Ze všech návrhů pak jeden vyčníval – bohužel v tom nejhorším smyslu. Nejhorším názvem ze všech mělo být „Be Kind, Remind“. Gilligan se s nadsázkou svěřil, že právě tenhle titul by dnes nejraději nikdy nepřipomínal.

Z dnešního pohledu se zdá být Pluribus ideální volbou. Nejenže zní originálně, ale zároveň nese hlubší význam, který se postupně odkrývá v průběhu děje. O to těžší je představit si, že by seriál nesl jakýkoli jiný název – a už vůbec ne zmiňované „Be Kind, Remind“. Gilligan tím zároveň znovu potvrdil, že kreativní proces je často mnohem delší a bolestivější, než by si tvůrci i diváci přáli. Fanoušci tak mohou jen doufat, že vývoj druhé řady bude o něco přímočařejší.

Seriál Pluribus je dostupný na platformě Apple TV+. Vedle této novinky zde najdete i další úspěšné tituly, jako jsou Ted Lasso nebo Severance. Předplatné lze navíc získat také v rámci balíčku Apple One, který kombinuje více služeb Applu za zvýhodněnou cenu.

